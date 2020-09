Książę Harry i jego żona Meghan Markle podpisali wieloletnią umowę z Netflixem - podaje branżowy magazyn "Variety". Para ma produkować dla popularnej platformy streamingowej m.in. dokumenty, filmy fabularne i programy dla dzieci.

Magazyn "Variety" już jakiś czas temu podawał, że książę Harry wraz z małżonką po przeprowadzce do Kalifornii odbywają rozmowy z przedstawicielami branży filmowej. Teraz okazało się, że będą współpracować z Netflixem.



W cytowanym przez "Variety" oświadczeniu Harry i Meghan podkreślili, że chcą tworzyć treści, które będą jednocześnie informować i dawać nadzieję. Jako dla młodych rodziców, ważne jest dla nas tworzenie inspirujących programów dla rodzin - zauważyli. Zapewnili też, że możliwość pracy z Netflixem to dla nich przyjemność i możliwość dotarcia z wartościowym przekazem do dużej grupy odbiorców.

Dyrektor generalny Netflixa Ted Sarandos stwierdził, że Harry i Meghan zainspirowali miliony osób swoją autentycznością, optymizmem i zdolnościami przywódczymi. Jesteśmy niezmiernie dumni, że wybrali Netflix na swój kreatywny dom - dodał.

Harry i Meghan to już kolejne znane osoby, które w ostatnim czasie podpisały umowę z Netflixem. Wcześniej platforma pozyskała do współpracy m.in. Baracka i Michelle Obamów - byłą pierwsza parę USA. Wyprodukowany przez nich dokument "Amerykańska fabryka" został nagrodzony Oscarem.