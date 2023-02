Pięć osób zostało skazanych, a 25 uniewinnionych w zakończonym w czwartek procesie w sprawie lawiny, która zeszła sześć lat temu na hotel we włoskiej Abruzji. Zginęło wtedy 29 osób. Wyroki uniewinniające wywołały protest rodzin ofiar. Adwokaci zapowiedzieli apelację.

W wyniku zejścia lawiny na hotel zginęło 29 osób / ALESSANDRO DI MEO / PAP/EPA

Karę dwóch lat i ośmiu miesięcy więzienia otrzymał przed sądem pierwszej instancji w Pescarze burmistrz miejscowości Fardindola, Ilario Lacchetta. To na terenie tej gminy znajdował się hotel Rigopiano, zniszczony przez lawinę 18 stycznia 2017 roku. Zginęło wówczas 29 osób, a 11 udało się uratować.

Prokurator żądał dla burmistrza ponad 11 lat więzienia. Zarzucał mu poważne zaniedbania, które doprowadziły do katastrofy.

Uniewinnieni zostali między innymi był prefekt Pescary i były szef władz prowincji. Właścicielowi hotelu wymierzono karę pół roku pozbawienia wolności w zawieszeniu. Kary trzech lat i czterech miesięcy otrzymali urzędnicy władz prowincji.



Decyzja sądu o uniewinnieniu większości oskarżonych spotkała się z gwałtowną reakcją rodzin ofiar. W sali rozpraw ustawiły one 29 pustych krzeseł, rozkładając na nich koszulki ze zdjęciami zabitych. Fotografie rozłożono też na chodniku przed gmachem sądu.



Po odczytaniu wyroku przez sędziego krewni ofiar zaczęli wnosić w sądzie okrzyki: "Hańba", "Sprzedawczyki".



Łącznie aktem oskarżenia objęto 29 osób i jedną firmę.



Tragedia hotelu Rigopiano, do której doszło po intensywnych opadach śniegu w górach Abruzji pozostawiła bez odpowiedzi wiele pytań i niejasności. Próbowano ustalić, czy zejście lawiny mogło być spowodowane przez trzęsienie ziemi, które wystąpiło tego dnia w tej części Włoch. Liczne kontrowersje wywołała też sprawa braku reakcji miejscowych służb, do których jeszcze wcześniej, zanim zeszła lawina, kierowano apele o odśnieżenie drogi prowadzącej do hotelu, by zaniepokojeni śnieżycami goście mogli go opuścić.



Spóźniona była także reakcja lokalnych władz tuż po tragedii. Jak wynikało z zapisu rozmów telefonicznych, początkowo urzędnicy nie dawali wiary alarmowi i wezwaniom pomocy. Dyskusje wywołała też kwestia lokalizacji hotelu, zbudowanego na obszarze zagrożonym zejściem lawin.