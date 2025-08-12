Odnotowano kolejne przypadki śmierci bocianów białych w niemieckiej Bawarii. Zgony tych ptaków są następstwem połykania przez nie gumek recepturek, które mylą z dżdżownicami, swoją naturalną zdobyczą. Niestety, przyczyniają się do tego ludzie...

W Bawarii giną kolejne bociany; ptaki połykają gumki recepturki (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Ptaki biorą elastyczne gumki recepturki za dżdżownice, jedną ze swoich ulubionych potraw, z powodu ich kształtu i konsystencji. Ma to fatalne skutki - bociany białe zjadają gumki lub karmią nimi swoje młode. Nie są w stanie rozróżnić ich w smaku - podkreśliła Oda Wieding, ekspertka ds. bocianów białych z Bawarskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody (LBV). W konsekwencji połknięte przez ptaki gumki blokują ich trawienie, co prowadzi do wygłodzenia i śmierci.

Śmieci w naturalnym środowisku bocianów

Organizacja zwraca uwagę, że bociany znajdują coraz częściej plastikowe śmieci, w tym gumki recepturki, w swoim naturalnym środowisku, np. na polach. Z tego powodu LBV zaapelowało o prawidłową segregację odpadów i niewyrzucanie gumek do kompostu, lecz do odpadów zmieszanych.

Odpowiednia segregacja śmieci pozwala każdemu zmniejszyć zagrożenie dla rodzimych ptaków. Kto dodatkowo zwraca uwagę na ograniczenie ilości produkowanych plastikowych odpadów, chroni nie tylko świat zwierząt, ale także znacząco przyczynia się do ochrony środowiska - zaznaczyła Oda Wieding.

Martwych ptaków może być więcej

LBV szacuje, że rzeczywista liczba ptaków, które giną w wyniku spożycia gumek recepturek, jest znacznie wyższa. Pod koniec czerwca w Langengeisling w Bawarii znaleziono osłabionego młodego bociana, który zmarł jeszcze w drodze do kliniki weterynaryjnej. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było najprawdopodobniej spleciony zbitek gumek recepturek, całkowicie wypełniający żołądek ptaka.