Z Niemiec napłynęły w środę niepokojące wieści - w jednej z próbek ścieków pobranych na terenie kraju wykryto dziką formę wirusa polio. To czynnik wywołujący chorobę Heinego-Medina - groźną chorobę zakaźną, która atakuje głównie dzieci poniżej piątego roku życia, choć może dotknąć osoby w każdym wieku.

W jednej z próbek ścieków pobranych na terenie Niemiec wykryto dziką formę wirusa polio / Shutterstock

W niemieckich ściekach wykryto dziką formę wirusa polio - to pierwszy taki przypadek w Europie od 2010 roku.

Dzika postać wirusa polio występuje obecnie głównie w Pakistanie i Afganistanie; w innych krajach pojawia się głównie forma wirusa będąca pochodną szczepionki.

Skuteczny monitoring ścieków pozwala na wczesne wykrywanie wirusa, a wysoki poziom szczepień w Niemczech sprawia, że ryzyko zakażenia pozostaje bardzo niskie.

Przedstawiciele niemieckiego Instytutu im. Roberta Kocha przekazali w środę dziennikarzom Reutersa, że w jednej z próbek ścieków pobranych na terenie kraju wykryto dziką formę wirusa polio. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podkreśliła, że to pierwszy taki przypadek w Europie od 2010 r.

Reuters wyjaśnił, że na świecie obserwowane są obecnie dwie formy wirusa polio - dzika postać wirusa jest zdecydowanie rzadsza, bowiem występuje tylko w Pakistanie i Afganistanie. Druga forma, będąca pochodną szczepionki, występuje w większej liczbie krajów i powstaje wtedy, gdy osłabione żywe wirusy używane do szczepień mutują i rozprzestrzeniają się w społecznościach o niskim poziomie szczepień.

Badanie ścieków pod kątem obecności wirusa to technika stosowana na całym świecie w celu śledzenia rozprzestrzeniania się obu form polio; w Niemczech taka obserwacja prowadzona jest od 2021 r. WHO podkreśliła, że wykrycie dzikiej formy wirusa polio świadczy o skuteczności niemieckiej sieci monitoringu. Wykryli wirusa bez wystąpienia choroby - powiedział, cytowany przez Reutersa, przedstawiciel WHO Oliver Rosenbauer.

Choć odkrycie dzikiej formy wirusa polio w niemieckich ściekach budzi niepokój, to - jak zapewnili przedstawiciele Instytutu im. Roberta Kocha - nie odnotowano przypadków zakażeń wśród obywateli Niemiec. Mało tego - ryzyko zakażenia którąś z form wirusa polio jest bardzo niskie m.in. ze względu na wysoki wskaźnik szczepień.

Reuters przypomina, że Europa została uznana za "wolną" od dzikiej formy wirusa polio w 2002 r.; ostatni przypadek zakażenia wirusem polio w Niemczech odnotowano w 1990 r. Ostatnie przypadki wykrycia dzikiej formy wirusa w Europie miały miejsce w 2010 r. w Rosji i Tadżykistanie, a wcześniej - w 2007 r. w Szwajcarii.

Wirus polio - co warto wiedzieć?

Wirus polio, znany również jako wirus poliomyelitis, jest czynnikiem wywołującym chorobę Heinego-Medina. To groźna choroba zakaźna, która atakuje głównie dzieci poniżej piątego roku życia, choć może dotknąć osoby w każdym wieku.

Wirus przenosi się drogą fekalno-oralną, najczęściej poprzez skażoną wodę lub żywność. Po przedostaniu się do organizmu, namnaża się w jelitach, a następnie może zaatakować układ nerwowy, prowadząc do porażenia mięśni, a w najcięższych przypadkach - do trwałej niepełnosprawności lub śmierci.

Większość zakażeń przebiega bezobjawowo lub z łagodnymi objawami grypopodobnymi. Jednak u części chorych wirus atakuje układ nerwowy, powodując zapalenie rdzenia kręgowego i porażenia mięśni. Objawy mogą obejmować gorączkę, ból głowy, sztywność karku, a w ciężkich przypadkach - nagłą utratę siły mięśniowej.

Dzięki powszechnym szczepieniom polio zostało niemal całkowicie wyeliminowane w większości krajów świata. Choć dzika postać wirusa polio m.in. w Europie została praktycznie wyeliminowana, to jednak sporadyczne przypadki wykrycia wirusa w ściekach przypominają o konieczności utrzymania wysokiego poziomu wyszczepienia; szczepionka przeciwko polio jest bezpieczna i skuteczna, a jej podanie chroni przed zachorowaniem i powikłaniami.