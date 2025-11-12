Waszyngton przekazał autorytarnie rządzonej Gwinei Równikowej 7,5 mln dolarów za przyjęcie deportowanych z USA obywateli Afryki Zachodniej - wynika z dokumentów ujawnionych przez senator Jeanne Shaheen. Przelew z funduszu pomocy uchodźcom trafił do kraju, którego reżim od lat oskarżany jest o brutalne łamanie praw człowieka i defraudację publicznych pieniędzy. Sprawa wywołała falę pytań o etyczność takich porozumień i przejrzystość działań amerykańskiej administracji.

Administracja Donalda Trumpa przekazała 7,5 mln dolarów rządowi Gwinei Równikowej za przyjęcie deportowanych z USA obywateli kilku państw Afryki Zachodniej.

Pieniądze pochodziły z funduszu pomocy uchodźcom, a kwota ta znacznie przewyższa dotychczasową roczną pomoc dla tego kraju, rządzonego przez oskarżaną o korupcję rodzinę Obiangów.

Sprawa budzi kontrowersje ze względu na łamanie praw człowieka w Gwinei Równikowej oraz podobne umowy zawierane przez USA z innymi państwami regionu.

Pieniądze przekazane rządowi Gwinei Równikowej pochodziły z Funduszu Pomocy Migracji i Uchodźcom, przeznaczonego na międzynarodowe kryzysy uchodźcze i operacje przesiedleńcze. Jak podkreśliła demokratyczna senator Jeanne Shaheen, zapłacona kwota jest znacznie wyższa niż ostatnia roczna pomoc udzielona temu afrykańskiemu krajowi. Jest to zarazem największa znana płatność, jaką administracja Donalda Trumpa przekazała innemu rządowi za przyjęcie deportowanych migrantów.

Najdłużej trwająca dyktatura wojskowa na świecie

Gwinea Równikowa jest najdłużej trwającą dyktaturą wojskową na świecie. Jej prezydentem od wojskowego zamachu stanu sprzed 46 lat jest Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, który jest oskarżony wraz ze swoim synem Nguemą Obiangiem, będącym również wiceprezydentem kraju, o defraudację setek milionów dolarów.

We Francji od lat toczy się zaoczny proces wobec młodszego Obiangi, którego w pierwszym procesie w 2020 r. skazano na trzy lata więzienia w zawieszeniu i 30 mln euro grzywny. Francuzi przejęli wówczas luksusowe aktywa należące do rządzącej Gwineą Równikową rodziny, w tym apartament w sercu Paryża, którego wartość organizacja Transparency International, będąca stroną w sprawie, oszacowała na około 150 mln euro.

Gwinea Równikowa znana jest też z regularnie przeprowadzanych wyborów, które dla rodziny Obiang zawsze kończą się zwycięstwem, dla opozycji torturami, więzieniem, a często śmiercią, jak w przypadku lidera opozycji Julio Obama Mefuman, którego w styczniu 2023 r. znaleziono martwego w celi więzienia w Malabo.

Wówczas Departament Stanu w swoim raporcie na temat praw człowieka stwierdził, że prezydent Gwinei Równikowej i członkowie jego najbliższego otoczenia gromadzili osobiste fortuny z dochodów związanych z monopolami we wszystkich krajowych przedsięwzięciach.

Kolejne afrykańskie kraje przyjmują deportowanych migrantów

Gwinea Równikowa dołączyła do Ghany, Ugandy, Rwandy, Eswatini i Sudanu Południowego, które przyjęły już wcześniej osoby deportowane na mocy podobnych porozumień ze Stanami Zjednoczonymi.

Na pierwszego deportowanego czeka też Liberia, której prezydent Joseph Boakai niedawno ujawnił, że zgodził się przyjąć obywatela Salwadoru Kilmara Abrego Garcię, oskarżonego w USA o handel ludźmi. W kraju wywołało to spore oburzenie. Przed kilkoma dniami minister spraw zagranicznych Sara Beysolow Nyanti musiała uspakajać podburzane przez opozycję tłumy, zarzucające władzy nadmierną uległość wobec Stanów Zjednoczonych i zapewniała, że pobyt Salwadorczyka w Liberii będzie tymczasowy.