​Christian Brückner, główny podejrzany w sprawie zaginięcia Madeleine McCann, odmówił przesłuchania przez brytyjską policję. Obywatel Niemiec, który od lat pozostaje w centrum śledztwa, obecnie odsiaduje karę siedmiu lat więzienia za gwałt na 72-letniej kobiecie. Niemieckie władze poinformowały, że Brückner wkrótce opuści więzienie.

/ Julian Stratenschulte / East News/AFP

Madeleine McCann zaginęła w maju 2007 roku. Trzylatka wraz z rodzeństwem oraz rodzicami spędzała wakacje w portugalskim kurorcie Praia da Luz. Dzieci spały w apartamencie, gdy rodzice, Kate i Gerry, poszli na kolację do pobliskiej restauracji. Od czasu do czasu sprawdzali, co robią dzieci, aż do godziny 22:00, kiedy Kate odkryła, że Madeleine zniknęła.

Sprawa szybko zyskała międzynarodowy rozgłos i do dziś pozostaje jedną z najbardziej nagłośnionych i nierozwiązanych zagadek kryminalnych na świecie.

Brückner odmawia przesłuchania

Mężczyzna odsiaduje obecnie siedmioletni wyrok za gwałt na 72-letniej kobiecie, do którego doszło w 2005 roku w portugalskim Praia da Luz - tym samym kurorcie, w którym dwa lata później zaginęła Madeleine. Brückner zaprzecza jakimkolwiek związkom ze sprawą McCann i nigdy nie usłyszał oficjalnych zarzutów w tej sprawie.

Brytyjska policja poinformowała, że Brückner odmówił przesłuchania w sprawie zaginięcia Madeleine McCann. Funkcjonariusze wystosowali międzynarodowy wniosek o możliwość przesłuchania podejrzanego przed jego planowanym zwolnieniem z więzienia, jednak Brückner nie wyraził na to zgody.

Brak przełomu w śledztwie

Christian Brückner od 2020 roku jest głównym podejrzanym w śledztwie prowadzonym przez niemiecką i portugalską policję. Śledczy powołują się na dowody, m.in. dane z telefonów komórkowych, które wskazują, że Brückner mógł przebywać w okolicach miejsca zaginięcia Madeleine. Jednak do tej pory nie udało się zgromadzić wystarczających dowodów, by postawić mu zarzuty.

W ostatnich latach policja wielokrotnie przeszukiwała miejsca związane z Brücknerem oraz tereny w pobliżu zbiornika Barragem do Arade, oddalonego o około 80 kilometrów od Praia da Luz. Poszukiwania nie przyniosły jednak przełomu.

Kontrowersje wokół podejrzanego

Brückner to postać dobrze znana organom ścigania. W przeszłości był już skazany za przestępstwa seksualne, w tym za wykorzystywanie dzieci. W latach 2000-2017 mieszkał w okolicach Praia da Luz, gdzie prowadził koczowniczy tryb życia i wielokrotnie popadał w konflikt z prawem.

Brytyjska policja wciąż prowadzi śledztwo w sprawie zaginięcia Madeleine McCann w ramach operacji Grange. Od 2011 roku na działania śledcze przeznaczono już ponad 13 milionów funtów, a w kwietniu tego roku rząd przekazał kolejne środki na kontynuację poszukiwań.

Niemieckie władze podejrzewają Brücknera o morderstwo, podczas gdy brytyjska policja wciąż traktuje sprawę jako zaginięcie osoby.