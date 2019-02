Do szpitala trafiło dwoje turystów z poważnymi obrażeniami, zranionych przez głodne mewy. Ptaki próbowały odebrać im jedzony na ulicy posiłek. A to tylko dwa w wielu, tego typu incydentów, do których dochodzi w ostatnim czasie w Wenecji. Przyczyną jest zmiana systemu wywozu śmieci w mieście, w wyniku czego mewy są głodne i atakują ludzi.

