​Mielno to stały punkt na mapie planujących wypoczynek nad morzem. W lecie to imprezowa stolica wybrzeża. W zimie plaże wcale nie pustoszeją. To miejsce upodobali sobie bowiem miłośnicy lodowatych kąpieli.

Mielno jest Twoim Miastem w RMF FM / Michał Dukaczewski / RMF FM





Mielno jest jednym z najmłodszych polskich miast. Prawa miejskie uzyskało zaledwie dwa lata temu, ale historia tego nadbałtyckiego kurortu jest znacznie dłuższa. Pierwsze wzmianki o miejscowości zwanej Mëllen, a następnie Gross Moëllen sięgają XIII wieku. Przez stulecia była to posiadłość ziemska rodu Damitzów. Następnie, w roku 1804 kupił ja ród von Schmeling. Fundamenty pod rozwój Mielna jako bałtyckiego kąpieliska położył Max von Schmeling - słynny bokser, który w 1936 roku pokonał przez nokaut Joe Louisa i został mistrzem świata wszechwag. Był on prezesem Mieleńskiego Związku Kąpielowego. Było to w czasach, gdy dopiero odkrywano zbawienny wpływ morskich kąpieli na zdrowie. Do 1881 roku obowiązywał zakaz wspólnych kąpieli kobiet i mężczyzn. Kobiety kąpały się z reguły od 8:00 do 10:00 rano i od 13:00 do 15:00, mężczyźni zaś od 6:oo do 8:oo i od 17:00 do 19:00.





Morskie kąpiele wzbudzały zainteresowanie gapiów. Zwłaszcza szokujący jak na tamte czasy strój kąpielowy. Ustanowiono więc zakaz zbliżania się osób postronnych do kabin kąpielowych na odległość mniejszą niż 50 kroków. Jak wynika z XIX-wiecznych dokumentów, zakaz ten nie zawsze mógł być wyegzekwowany.





Co oznacza nazwa miasta?





Polską nazwę Mielno zyskało w 1947 roku. Komisja Ustalania Nazw Miejscowości przyjęła, że nawiązuje ona do słowa mielizna oraz do kaszubskiego określenia oznaczającego "płytki".

Współczesne Mielno jest stolicą gminy. Największa atrakcją miejscowości jest oczywiście strzeżona plaża, wzdłuż której usytuowane są kawiarnie, smażalnie i restauracje. W centrum miasta jest promenada, na której ustawiony został pomnik pękatego morsa. Można tu też zabrać głos w można zabrać głos w bodaj jedynym w Polsce Hyde Parku, wzorowanym na londyńskim pomyśle manifestowania wolności myśli i słowa.

Najważniejszym zabytkiem miejscowości jest kościół pw. Przemienienia Pańskiego. Świątynia pochodzi z XV wieku. Otaczające ją pozostałości fos świadczą o tym, że obiekt pełnił nie tylko funkcje sakralne, ale był też budowlą obronną. Świątynię kilka razy przebudowywano. W połowie XIX wieku dobudowano neogotyckie prezbiterium. Ciekawostką jest umieszczenie nad głównym wejściem fragmentów kamieni młyńskich. Symbolizują one szacunek do chleba.

Mielno to jednak nie tylko Bałtyk. Miejscowość od południowego wschodu sąsiaduje z jeziorem Jamno. Można się udać w rejs widokowy statkiem. Można też zamieszkać w pływającym domu. To rzadko spotykana alternatywa dla kempingów czy ośrodków wczasowych. W Unieściu, które traktowane jest jak część Mielna jest też port rybacki, gdzie można spróbować wędzonej ryby z porannego połowu.





Międzynarodowy Zlot Morsów

Mielno znane jest też z morsów. Co roku odbywa się tu Międzynarodowy Zlot Morsów. Historia imprezy sięga 2004 roku. Wtedy do zimniej morskiej wody weszło 120 osób. Rok temu, w XV edycji Zlotu w przygotowanych imprezach wzięło udział już prawie 3,5 tysiąca osób! Zlot Morsów w Mielnie to najważniejsza impreza miłośników lodowatych kąpieli. W tegorocznym programie nie zabraknie tradycyjnej parady morsów, będą pasowania tych, którzy dopiero rozpoczęli tę dość ekstremalną przygodę. Morsujące pary będą mogły wziąć na miejscu ślub. Zwieńczeniem soboty jest natomiast Wielki Bal Morsów.

Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie RMF FM