Prezydent USA Donald Trump poinformował, że jego drugie spotkanie z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem, które zaplanowane jest na 27 i 28 lutego, odbędzie się w Hanoi. "Moi przedstawiciele właśnie wrócili z Korei Północnej, gdzie odbyli bardzo produktywne rozmowy. Uzgodniono termin i miejsce drugiego szczytu z Kim Dzong Unem. Będzie on miał miejsce w Hanoi w dniach 27 i 28 lutego" - napisał Trump na Twitterze.

O dacie spotkania z Kimem Trump informował już kilka dni temu, nie podawał jednak miejsca. Wiadomo tylko było, że szczyt odbędzie się w Wietnamie, a pod uwagę brane było także miasto Danang. Według południowokoreańskiej agencji prasowej Yonhap Korea Północna preferowała jednak stolicę Wietnamu - tam mieści się jej ambasada.



Informacja Trumpa pojawiła się wkrótce po tym, jak Departament Stanu wydał komunikat w sprawie trzydniowego pobytu w Pjongjangu specjalnego reprezentanta USA ds. Korei Północnej Stephena Bieguna, który w stolicy Korei Płn. spotkał się z jednym z najbliższych współpracowników Kim Dzong Una - Kim Hyok Czolem i rozmawiał z nim na temat przygotowań do drugiego spotkania Trumpa z Kimem.



Stephen Biegun od środy do piątku przebywał w Pjongjangu i omawiał postępy w kwestiach, uzgodnionych podczas szczytu prezydenta Trumpa z przewodniczącym Kimem w Singapurze, czyli zobowiązanie do całkowitej denuklearyzacji, polepszenie stosunków USA z KRLD i budowaniem trwałego pokoju na Półwyspie Koreańskim - brzmi oświadczenie Departamentu Stanu. Poinformowano też, że Stephen Biegun i Kim Hyok Czol spotkają się jeszcze raz przed zaplanowanym na koniec lutego szczytem.



Na pierwszym w historii szczycie przywódców USA i Korei Płn., który odbył się 12 czerwca 2018 roku w Singapurze, Kim Dzong Un wyraził gotowość do "całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego". Od tego czasu obie strony prowadzą negocjacje. Konkretnego grafiku likwidacji północnokoreańskiego programu jądrowego wciąż nie ogłoszono.