Jest akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi - poinformowała prokuratura. Politykom grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

/ RMF FM

Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi.

Zarzuty dotyczą nielegalnego udziału w obradach Sejmu oraz głosowaniach 21 i 28 grudnia 2023 roku w Warszawie.

Grozi im kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Stołeczna prokuratura okręgowa skierowała w czwartek do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Prokuratura zarzuca im, że 21 i 28 grudnia 2023 roku w Warszawie, nielegalnie brali udział w obradach Sejmu i głosowaniach, a także w w posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Oskarżonym grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.