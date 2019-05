Uzbrojony napastnik wziął we wtorek po południu zakładników w sklepie w miejscowości Blagnac koło Tuluzy we Francji - przekazała rzeczniczka francuskiej policji.

Mężczyzna wziął zakładników około godziny 16.20. Rzeczniczka policji wskazała, że jest zbyt wcześnie, by wykluczyć podłoże terrorystyczne zdarzenia, ponieważ nie są znane żądania napastnika. Kanał telewizyjny France 3 informuje, że żąda on rozmowy z negocjatorem.



Według mediów wśród zakładników jest pracownik sklepu i pięcioro klientów.



Miejscowa policja zaapelowała do mieszkańców o omijanie miejsca zdarzenia i zachowanie szczególnej ostrożności.



Sklep został otoczony kordonem policyjnym.