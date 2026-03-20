PKO Bank Polski poinformował o pracach technicznych, które zaplanował w niedzielę, 22 marca, w godz. 00:00-12:00. "Jeśli możesz, zrób wszystkie ważne transakcje wcześniej" - apeluje do swoich klientów. O utrudnieniach w nocy z 21 na 22 marca alarmuje z kolei ING Bank Śląski.
PKO Bank Polski poinformował w komunikacie o tym, że w najbliższą niedzielę, 22 marca, w godz. 00:00-12:00 planuje prace techniczne. Mogą one spowodować utrudnienia i czasowe ograniczenia w dostępie do usług bankowych. "Jeśli możesz, zrób wszystkie ważne transakcje wcześniej" - apeluje w komunikacie PKO PB.
Bank poinformował, że w bankomatach i sklepach stacjonarnych wszystkie karty będą działać. W ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure 2 dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty. Z czym zatem wystąpią problemy?
- Nie będzie można skorzystać z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO i iPKO biznes; nie będzie można skorzystać też z serwisu internetowego i telefonicznego Inteligo.
- Nie będzie można skorzystać z serwisu i aplikacji PKO Junior.
- Aplikacją IKO będzie można wypłacić pieniądze z bankomatów oraz zapłacić w sklepach stacjonarnych i internetowych tylko za pomocą BLIKA. Pozostałe funkcje będą niedostępne.
- Nie będzie można skorzystać z aplikacji iPKO biznes.
- Nie będzie działać funkcja otwartej bankowości (Open Banking) oraz Allegro Klik.
- Nie będzie można zapłacić w internecie "Płacę z iPKO".
O pracach serwisowych w najbliższy weekend poinformował też ING Bank Śląski. Od soboty, 21 marca, od godziny 22:00 do niedzieli, 22 marca, do godziny 3:00 mogą wystąpić problemy z:
- założeniem i korzystaniem z Profilu Zaufanego
- dostępem do usług rządowych dostępnych w Węźle np. KSeF-u
- podpisaniem dokumentów podpisem zaufanym.
"Jeśli możesz, skorzystaj z tych usług w innych godzinach. Przepraszamy za utrudnienia" - poinformował bank.