Papież Franciszek przyznał, że istnieje problem wykorzystywania zakonnic przez księży. Podczas konferencji prasowej na pokładzie samolotu w drodze ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Rzymu zapewnił, że trwają prace, by rozwiązać ten problem.

Franciszek odniósł się w rozmowie z dziennikarzami do artykułu na temat nadużyć wobec zakonnic, jaki opublikował niedawno kobiecy dodatek do watykańskiego dziennika "L'Osservatore Romano".

To prawda, to jest problem. Maltretowanie kobiet jest problemem - oświadczył Franciszek.

Ośmieliłbym się powiedzieć, że ludzkość jeszcze nie dojrzała. Kobieta jest uważana za osobę "drugiej kategorii" - podkreślił.

Franciszek przyznał, że "byli księża, a także biskupi, którzy to zrobili".

I myślę, że dalej to się dzieje. Nie jest tak, że w momencie, gdy ktoś to sobie uświadomi, to się kończy. To trwa - powiedział.

Papież zapewnił również, że "od jakiegoś czasu pracujemy", by rozwiązać ten problem.