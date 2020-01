Ulicami stolicy Filipin, Manili, przeszła w czwartek doroczna procesja z XVII-wieczną figurą Jezusa Nazareńskiego. Wierni modlili się m.in. o pokój na Bliskim Wschodzie.

Procesja z figurką Jezusa / EPA/FRANCIS R. MALASIG / PAP/EPA

Filipińskie media podają, że przed godz. 9 rano miejscowego czasu (godz. 2 w nocy w Polsce), niecałe pięć godzin po rozpoczęciu uroczystości, liczba uczestników przekraczała 2,3 mln osób. Wcześniej władze zapowiedziały, że spodziewają się około 6 mln pielgrzymów.



Rozpoczynająca się przed wschodem słońca procesja jest pamiątką uroczystej translacji, tj. przeniesienia, drewnianej figury Jezusa Nazareńskiego w 1787 roku do bazyliki mniejszej w Quiapo, gdzie odtąd jest przechowywana. Wielu spośród uczestniczących w niej pielgrzymów idzie boso, ubranych w żółte i kasztanowe stroje - kolory szat tzw. Czarnego Nazareńczyka.

Dotknięcie figurki ma przynosić błogosławieństwo

Niektórzy wspinają się na pojazd wiozący figurę, która - jak wierzą - sprawia cuda, jej dotknięcie zaś ma przynosić błogosławieństwo. Uważa się, że w XVII wieku figura została przewieziona na Filipiny przez hiszpańskich misjonarzy z Meksyku. W drodze na pokładzie statku wybuchł pożar, w którym jednak cenna rzeźba nie została zniszczona.



Władze Manili poinformowały, że procesję zabezpieczało ponad 13 tys. policjantów, a trasa została skrócona do ok. 6 kilometrów, żeby zminimalizować ryzyko dla bezpieczeństwa publicznego. Podczas uroczystości zakazano m.in. noszenia broni i spożywania alkoholu, na trasie przemarszu władze zablokowały też dostęp do sieci telefonii komórkowej.

100 osób poszkodowanych