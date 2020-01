We wtorek po południu rozpoczął się pogrzeb Kasema Sulejmaniego, który został opóźniony ze względu śmierć 56 osób stratowanych podczas wcześniejszych uroczystości pogrzebowych - podała agencja ISNA. Generał spocznie w rodzinnym mieście Kerman.

Tłumy na pogrzebie Kasema Sulejmaniego / STR / PAP/EPA

ISNA podała, że ciało Sulejmaniego zostało przewiezione do części cmentarza w Kerman, przeznaczonej dla męczenników.

Wcześniej we wtorek podczas uroczystości pogrzebowych, w których brały udział dziesiątki tysięcy ludzi, wybuchła panika, co doprowadziło do stratowania przez tłumy - według najnowszy informacji - 56 osób, podczas gdy kolejnych 213 zostało rannych .

Według irańskich mediów do wybuchu paniki doszło w czasie procesji na drodze na cmentarz. Nie ma informacji o tym, co było przyczyną popłochu.

Irańska agencja ISNA poinformowała wtedy, że pochówek generała odłożono, choć nie podano, że odbędzie się on jeszcze tego samego dnia. Władze jako powód zmiany terminu pogrzebu podały troskę o bezpieczeństwo tłumów biorących udział w uroczystościach.

Generał Sulejmani, dowódca elitarnej irańskiej jednostki wojskowej Al-Kuds, zginął w nocy z czwartku na piątek w Bagdadzie w ataku rakietowym sił USA . Atak ten wywołał masowe demonstracje w Iranie i zaostrzył napięcia na linii Waszyngton-Teheran.

Iran nie będzie przestrzegał ograniczeń wynikających z umowy nuklearnej

W niedzielę, dwa dni po zabiciu przez siły USA w Bagdadzie generała Sulejmaniego, władze Iranu ogłosiły, że nie będą już stosować się do ograniczeń wynikających z umowy nuklearnej. USA wycofały się z tego porozumienia w maju 2018 roku. \

W oświadczeniu Iran zapowiedział, że nie będzie przestrzegał ograniczeń dotyczących wzbogacania uranu, ilości magazynowanego wzbogaconego uranu, a także badań i rozwoju w tej dziedzinie. Teheran zastrzegł wszelako, że będzie utrzymywał współpracę z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA) i decyzja może być cofnięta, jeśli USA zniosą sankcje nałożone na Iran. Dodano, że władze Iranu są dalej otwarte na negocjacje z europejskimi partnerami.

W poniedziałek córka zabitego generała, Zeinab Sulejmani, powiedziała zwracając się do tłumu, że Iran pomści śmierć jej ojca, a "rodziny amerykańskich żołnierzy (stacjonujących) w zachodniej Azji będą każdego dnia z drżeniem czekały na śmierć swoich dzieci".

Szalony (prezydencie Donaldzie) Trumpie, nie sądź, że wszystko się skończyło wraz z męczeństwem mojego ojca - dodała.