Tuż po godz. 21:00 czasu polskiego rozpoczęło się spotkanie prezydentów USA Donalda Trumpa i Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z przywódcami europejskimi w Białym Domu. "Będziemy szczęśliwi, jeśli Trump przybędzie na spotkanie z udziałem Rosji" - powiedział Zełenski. "Amerykańska chęć zaangażowania się w gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy to duży krok i przełom"- dodał sekretarz generalny NATO Mark Rutte. "Spotkanie jest symboliczne, bo pokazuje Team Europę i Team USA pomagające Ukrainie" - skwitował prezydent Finlandii Alexander Stubb.
