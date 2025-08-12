W niedzielę mieszkańcy Sycylii oraz turyści odwiedzający wyspę byli świadkami spektakularnego zjawiska. Etna - najwyższy i jeden z najbardziej aktywnych wulkanów Europy - wybuchła, wyrzucając w powietrze znaczne ilości dymu oraz otwierając nową szczelinę, z której wypłynęła lawa.

Erupcja Etny na początku czerwca / GIUSEPPE DISTEFANO/AFP/East News / East News

Według informacji przekazanych przez Narodowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii (INGV), nowa szczelina pojawiła się na południowym zboczu Etny, na wysokości 3000 metrów nad poziomem morza. To właśnie stamtąd rozpoczął się powolny, ale nieustępliwy wypływ lawy.

Obserwujemy aktywność wulkaniczną Etny, która rozpoczęła się w nocy. Otworzyła się szczelina, z której wypłynął strumień lawy. Bardzo powoli się on przemieszcza - poinformowała w poniedziałek Emanuela De Beni z INGV w rozmowie z agencją Reutera.