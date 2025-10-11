"Możemy obecnie uznać, że zginęli" - powiedział o 18 poszukiwanych osobach szeryf hrabstwa Humphreys Chris Davis na konferencji prasowej. W piątek w fabryce amunicji firmy Accurate Energetic Systems w stanie Tennessee doszło do potężnej eksplozji, a służby poszukiwały pracowników zakładu, których uznawano za zaginionych.

Służby na miejscu tragedii w zakładzie Accurate Energetic Systems / Brett Carlsen/Getty AFP/East News / East News

W okolicach Bucksnort w stanie Tennessee doszło do potężnej eksplozji w zakładzie Accurate Energetic Systems.

Ponad 300 ratowników prowadziło poszukiwania, które jednak zakończono po nieodnalezieniu ocalałych, przechodząc do wydobywania ciał ofiar i zabezpieczania miejsca zdarzenia.

Zakład Accurate Energetic Systems był największym pracodawcą w niewielkiej miejscowości Bucksnort.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Do eksplozji doszło w okolicy Bucksnort, około 100 km na południowy zachód od Nashville, stolicy stanu Tennessee.

Wybuch miał miejsce w Accurate Energetic Systems - firmie specjalizującej się w produkcji materiałów wybuchowych dla wojska, przemysłu kosmicznego i komercyjnych zastosowań. Siła wybuchu była odczuwalna w odległości wielu kilometrów. Budynek produkcyjny został doszczętnie zniszczony, a fragmenty konstrukcji i gruz rozsypały się na obszarze ok. 800 m.

Do nocy ponad 300 funkcjonariuszy i strażaków przeczesywało teren placówki, jednak nie odnaleziono żadnego ocalałego. Ratownicy zakończyli etap poszukiwań żywych i przeszli do prac mających na celu wydobycie ciał ofiar oraz zabezpieczenie śladów.

Na miejscu pracują także agenci FBI oraz przedstawiciele Biura ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych (ATF). Obecność niebezpiecznych ładunków i uszkodzona infrastruktura znacząco utrudniają zarówno działania ratownicze, jak i śledcze. Władze zapowiedziały wykorzystanie szybkich testów DNA, by jak najszybciej zidentyfikować ofiary i powiadomić rodziny.

Zdjęcia obiektu przed i po eksplozji / -/AFP/East News

To nie pierwsza eksplozja w zakładach

Bucksnort to niewielka, około 1-tysięczna miejscowość położona 90 km na południowy zachód od Nashville. Dla wielu mieszkańców zakład Accurate Energetic Systems był największym pracodawcą w regionie.

To nie pierwszy przypadek śmiertelnego zdarzenia w tym miejscu. W 2014 roku niewielka eksplozja amunicji w jednej z jednostek spowodowała śmierć jednej osoby i raniła trzy kolejne. Po tamtej tragedii firma wprowadziła nowe procedury bezpieczeństwa, jednak przyczyna ostatniego wybuchu pozostaje na razie nieznana.