"​Straty netto linii lotniczych spowodowane Covid-19 zmniejszą się do ok. 12 mld dol w 2022 r. z blisko 52 mld dol w tym roku; w sumie pandemia będzie kosztowała lotnictwo ok. 201 mld dol, zanim branża powróci do rentowności w 2023 r." - powiedział w poniedziałek dyrektor generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Powietrznego Willie Walsh.

