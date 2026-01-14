Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny uzyskał azyl na Węgrzech. Jak decyzję Ziobry ocenia nasz gość? Czy były minister powinien wrócić do kraju i odpowiadać przed polskim sądem? Czy jego sprawa jest obciążeniem dla Prawa i Sprawiedliwości? A może partia skutecznie odcina się od Zbigniewa Ziobry? Gościem w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Radosław Fogiel, poseł PiS i wiceprzewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych.

Radosław Fogiel / Jakub Rutka / RMF FM

Porozmawiamy o sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości. Czy prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu udało się okiełznać frakcje polityczne? Jak idą poszukiwania nowego premiera? Kto ma największe szanse? Czy po wyborach możliwa jest koalicja z Koroną Grzegorza Brauna i Konfederacją?

Zapytamy także o pomysł zbudowania nowego portu - Portu Haller, który według PiS miałby powstać w pobliżu pierwszej elektrowni jądrowej w Choczewie. Czy jest potrzebny? Czy nie będzie konkurencją dla Gdyni i Gdańska? I skąd wziąć na to pieniądze?

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie odpuszcza w sprawie Grenlandii. Czy spór o tę strategiczną wyspę jest kolejnym punktem zapalnym Europy ze Stanami Zjednoczonymi? Co powinna zrobić Europa? Czy powinna zwiększyć obecność wojskową na Grenlandii? O to m.in. zapytamy wiceprzewodniczącego sejmowej komisji spraw zagranicznych.

