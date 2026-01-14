Netflix rozpoczął prace nad nowym serialem zatytułowanym "The Dealer" ("Krupierka"), którego producentem jest Dong-hyuk Hwang, znany z ogromnego sukcesu "Squid Game". Akcja serialu rozgrywać się będzie w świecie kasyn, a główną bohaterką zostanie utalentowana krupierka Geonhwa.

Netflix pracuje nad nowym serialem "The Dealer", którego producentem jest twórca "Squid Game" - Dong-hyuk Hwang.

Akcja produkcji rozgrywa się w świecie kasyn, a główną bohaterką jest utalentowana krupierka.

Twórcy mają nadzieję, że serial powtórzy sukces poprzedniego hitu, jednak data premiery nie została jeszcze ujawniona.

Nowy projekt twórcy światowego hitu

Po spektakularnym sukcesie "Squid Game", Dong-hyuk Hwang powraca z kolejnym projektem - "The Dealer" ("Krupierka"). Tym razem fabuła skupia się na losach Geonhwy - krupierki, która padła ofiarą oszustwa związanego z nieruchomościami.

Bohaterka zmuszona jest wrócić do pracy w kasynie. Jej historia to opowieść o walce z przeciwnościami i próbie odnalezienia się w świecie hazardu, od którego chciała się uwolnić.

Gwiazdorska obsada i debiut reżyserski

W roli Geonhwy zobaczymy So-min Jung, która wcieli się w postać krupierki obdarzonej wyjątkowymi umiejętnościami przy stole hazardowym.

Jej towarzyszem będzie krupier uwikłany przez Geonhwę w zagmatwane intrygi, w którego wcieli się Seung-bum Ryoo. W obsadzie znalazł się także Kyung-soo Ryu, który zagra narzeczonego głównej bohaterki. Jego łagodny charakter stanie w opozycji do profesji twardego detektywa.

Reżyserią "The Dealer" zajmie się Young-hwan Choi, dla którego będzie to debiut w tej roli. Scenariusz przygotowali Ohnooy oraz Tae-young Lee.

Nadzieje na powtórzenie sukcesu

Twórcy liczą, że "The Dealer" powtórzy sukces "Squid Game". Przypomnijmy, że pierwszy sezon tego serialu stał się najchętniej oglądaną oryginalną produkcją Netflixa w historii.

Kolejne miejsca - trzecie i czwarte - na liście najpopularniejszych seriali platformy zajęły odpowiednio drugi i trzeci sezon "Squid Game". Pomiędzy uplasował się pierwszy sezon "Wednesday".

Na razie nie podano oficjalnej daty premiery "The Dealer". Fani produkcji Dong-hyuka Hwanga z niecierpliwością oczekują na kolejne informacje dotyczące nowego projektu.