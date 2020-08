Dzik zaskoczył plażowiczów w niemieckim kurorcie Schoenhagen w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn. Na nagraniu widać, jak zwierzę po kąpieli w Morzu Bałtyckim wbiegło na zatłoczoną plażę.

Jak podają niemieckie media, do spotkania nad Bałtykiem doszło w sobotę. Na nagraniu widać, jak zwierzę płynie w kierunku plaży, a następnie wybiega na brzeg. Wtedy jeden z plażowiczów odpycha dzika łopatą, a ten biegnie dalej w głąb plaży.





Według mediów nikt z odpoczywających nad wodą nie odniósł obrażeń.



To nie pierwsza w ostatnich dniach informacja o pojawieniu się dzika w miejscu pełnym ludzi w Niemczech. W ubiegłym tygodniu w Berlinie sfotografowano nagiego mężczyznę ścigającego zwierzę, które ukradło jego torbę z laptopem.



Jak podał serwis internetowy dziennika "The Independent", dziki znane są z tego, że potrafią pływać. W ubiegłym roku media informowały, że stado dzików przepłynęło przez Cieśninę Malakka z Indonezji do Malezji.