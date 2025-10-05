W miejscowości Zaręby Warchoły w powiecie ostrowskim na Mazowszu odnaleziono niezidentyfikowany obiekt powietrzny - poinformowała Żandarmeria Wojskowa. Policja mówi o "szczątkach obiektu przypominającego drona".
"Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, pod nadzorem prokuratora z Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów, prowadzi czynności na miejscu odnalezienia niezidentyfikowanego obiektu powietrznego w miejscowości Zaręby Warchoły, pow. ostrowski" - poinformowała Żandarmeria Wojskowa w komunikacie opublikowanym na platformie X w nocy z soboty na niedzielę.