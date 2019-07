Dwoje polskich turystów zostało rannych w słowackiej części Tatr. Oboje trafili do szpitala.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

40-letni Polak poślizgnął się w rejonie Wielkiego Wodospadu w Dolinie Małej Zimnej Wody. Ranił się w rękę. Z pomocą innych turystów dotarł do Reinerovej Chaty i stamtąd ratownicy przewieźli go do szpitala.

46-letnia Polka poślizgnęła się nieco wyżej w tej samej dolinie, schodząc z Chaty Teriego. Uszkodziła sobie nogę w rejonie kostki. Słowaccy ratownicy znieśli ją w noszach, a następnie samochodem terenowym zwieźli do szpitala.