​Na odcinku Pezinok - Bratysława zderzyły się dwa pociągi. Zgłoszenie wpłynęło o godz. 19:31 - przekazała słowacka policja. Jeden z pociągów to ekspres z Koszyc do Bratysławy, drugi jechał z Bratysławy do Nitry. Według doniesień medialnych 9 osób miało odnieść obrażenia.

Zderzenie pociągów na Słowacji

O godzinie 19:31 do słowackiej policji wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu się dwóch pociągów. Do wypadku doszło na odcinku między miejscowością Pezinok a Bratysławą. Jeden z pociągów to ekspres z Koszyc do Bratysławy, drugi jechał z Bratysławy do Nitry. Na miejsce kierowane są wszystkie służby ratunkowe - oświadczyła policja w komunikacie na Facebooku.

"Mogę potwierdzić, że doszło do zdarzenia, w którym jest kilka osób rannych" - przekazał rzecznik Kolei Słowackich (ZSSK) Ján Baček, cytowany przez portal aktuality.sk.

Jesteśmy gdzieś przy Pezinku. To było straszne uderzenie - mówił w rozmowie z aktuality.sk jeden z pasażerów.

W związku z wypadkiem Koleje Słowackie zamieściły na swojej stronie internetowej komunikat o następującej treści:

"Pod wieczór na trasie przy Pezinku doszło do zderzenia pociągów REX 1814 i Ex 620. Na miejscu działają służby ratunkowe. Według dotychczasowych informacji nie powinno być poważniejszych obrażeń. Trasa jest zamknięta, ruch na odcinku jest ograniczony. Przyczyny badają wykwalifikowani śledczy".

W mediach społecznościowych portalu tvnoviny.sk pojawiło się nagranie ze środka pociągu uczestniczącego w wypadku.

Według doniesień medialnych 9 osób miało odnieść obrażenia.

Reakcja Roberta Fico

Do wypadku odniósł się także premier Słowacji Robert Fico. W oświadczeniu na Facebooku napisał: "WSZYSCY POWINNIŚMY TERAZ SIĘ ZJEDNOCZYĆ I MYŚLEĆ O RANNYCH. A NIE ROZPOWSZECHNIAĆ NIENAWISTNE GŁUPOTY (...) jestem w kontakcie z odpowiednimi członkami rządu. Aktywowano wszystkie służby ratunkowe. Życzę rannym szybkiego powrotu do zdrowia. Ta tragiczna katastrofa, po zakończeniu działań ratunkowych, będzie wymagała dokładnego śledztwa, czy doszło do awarii technicznej, czy do błędu ludzkiego, jak to miało miejsce przy poprzednim wypadku kolejowym. Każdemu, kto ma ochotę komentować dzisiejszą katastrofę kolejową, zalecam powstrzymanie się od nienawistnych wypowiedzi i głupich wniosków, które nie mają podstaw. Wszyscy powinniśmy się teraz zjednoczyć i przede wszystkim myśleć o rannych".



