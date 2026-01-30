Ośmiu niebezpiecznych osadzonych, w tym podejrzani o morderstwo, uciekło z zakładu karnego River Bend Detention Center w Lake Providence w stanie Luizjana w USA. Do ucieczki doszło w nocy z czwartku na piątek.

USA: Sześciu osadzonych uciekło z więzienia. Są wśród nich podejrzani o zabójstwa (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

O sprawie poinformowało biuro szeryfa hrabstwa East Carroll. Pisze o niej także lokalny portal "The Advocate".

Z więzienia udało się zbiec m.in. 19-latkowi, 21-latkowi i 22-latkowi, którzy usłyszeli zarzuty morderstwa drugiego stopnia.

Pozostali uciekinierzy to 29-latek oskarżony o usiłowanie morderstwa, 25-latek oskarżony o napaść z bronią, a także 21-, 27- i 31-latek, którym służby zarzucają inne poważne przestępstwa.

W piątek po południu czasu lokalnego biuro szeryfa poinformowało, że trzech zbiegów udało się zatrzymać. To 27-, 29- i 31-latek.

Trwa szeroko zakrojona obława z udziałem U.S. Marshals i lokalnych służb. Prokurator generalna Luizjany Liz Murrill zadeklarowała pełne wsparcie w poszukiwaniach. Policja ostrzega, by pod żadnym pozorem nie zbliżać się do podejrzanych.

To kolejna spektakularna ucieczka z więzienia w Luizjanie. Wiosną ubiegłego roku z zakładu w Nowym Orleanie uciekło 10 osadzonych, a ostatniego z nich schwytano dopiero po kilku miesiącach.