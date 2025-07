Upały szalejące w Europie przynoszą coraz poważniejsze skutki. W Szwajcarii z powodu wysokiej temperatury w rzece zdecydowano o wyłączeniu drugiego reaktora nuklearnego elektrowni w Beznau.

Rzeka Aare i elektrownia w Beznau / Shutterstock

Szwajcarska firma Axpo powiadomiła, że zdecydowała się na wyłączenie drugiego reaktora nuklearnego elektrowni w Beznau z powodu upału. Pierwszy reaktor w Beznau wyłączono z tego samego powodu we wtorek.

Wysoka temperatura w rzece i regulacje

Elektrownia jądrowa, położona w kantonie Aargau, korzysta z wód rzeki Aare do chłodzenia reaktora. Po odebraniu ciepła podgrzana woda wraca do rzeki. Jednak, zgodnie z obowiązującymi zasadami, nie wolno doprowadzać do nadmiernego nagrzania wody, której temperatura i tak wzrasta w okresie letnim.

Zgodnie z regulacjami Federalnego Urzędu ds. Energii, temperatura za miejscem zrzutu wody w rzece Aare - już po odprowadzeniu wody chłodzącej - nie może przekraczać 25 stopni Celsjusza. Jeśli tak się stanie, moc reaktora musi zostać zmniejszona. Jeśli temperatura utrzymuje się powyżej tej wartości przez trzy kolejne dni, reaktory powinny zostać wyłączone - wyjaśnił portal Baublatt.

W oświadczeniu opublikowanym w środę wieczorem Axpo podkreśliło, że wyłączenie reaktorów chroni faunę i florę rzeki - przekazała agencja Reutera.

Chłodzenie niezbędne

Chłodzenie reaktorów jest jednym z kluczowych procesów w elektrowniach nuklearnych. W różnych typach reaktorów stosowane są różne metody chłodzenia, ale wszystkie wymagają skutecznego odprowadzania ciepła.