Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Aalborgu na północy Półwyspu Jutlandzkiego w Danii została w środę wieczorem zamknięta. Powodem są niezidentyfikowane drony.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Co najmniej cztery samoloty mające wylądować w Aalborgu zostały przekierowane na lotnisko w Kopenhadze. "Skupiamy się na bezpiecznym nadzorze ruchu lotniczego i współpracujemy z policją w celu rozwiązania tej sytuacji" - poinformowała we wpisie na Facebooku miejscowa baza Air Transport Wing duńskich sił powietrznych.

Również duńska policja podała na platformie X, że "w pobliżu lotniska w Aalborgu zaobserwowano drony".

W poniedziałek późnym wieczorem z powodu pojawienia się kilku dużych dronów przez cztery godziny zamknięte było lotnisko Kastrup w Kopenhadze. Policja oceniła, że za zdarzeniem stał kompetentny sprawca.

Premier Danii Mette Frederiksen nazwała ten incydent "najpoważniejszym jak dotąd atakiem na duńską infrastrukturę krytyczną". Szefowa duńskiego rządu nie wykluczyła, że doszło do operacji obcego państwa.