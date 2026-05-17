O anulowaniu rotacyjnego przemieszczenia czterech tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski nie wiedział ani prezydent Nawrocki ani polski rząd. Co Amerykanie chcą nam tym ruchem powiedzieć? Czy w tej sytuacji przesunięcie jednostek amerykańskich z Niemiec do Polski jest możliwe? Czy USA mogą rozpatrywać kwestię redukcji wojsk w naszym kraju? Gościem w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, były marszałek Sejmu, wicepremier, szef MSZ i MSWiA.

Grzegorz Schetyna / Piotr Mazur / RMF FM

Prezes PiS Jarosław Kaczyński twierdzi, że wypracowane relacje z USA i wzajemne zaufanie rząd Tuska zniszczył w dwa lata. Co koalicja zrobiła, by zadbać o stosunki polsko-amerykańskie? Czy polski rząd po informacji o wycofaniu brygady nie był zbyt powściągliwy w reakcji? Czy ruszyliśmy z ofensywą dyplomatyczną w tej sprawie?

Zapytamy także o Zbigniewa Ziobrę. Czy jego ucieczka to kompromitacja rządu Donalda Tuska? Czy powinniśmy wystąpić z wnioskiem o ekstradycję? Co dalej z rozliczeniami, które swoim wyborcom obiecywała Koalicja Obywatelska? Te tematy m.in. chcielibyśmy poruszyć z senatorem Grzegorzem Schetyną.

