W środę wieczorem na nabrzeżu Hung Hom w Hongkongu doszło do dramatycznych wydarzeń. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji Holendra Eda van de Weerd, udało się uratować kobietę, która tonęła. Cała akcja trwała niecałą minutę, a jej przebieg zarejestrowały kamery monitoringu.

Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji Holendra Eda van de Weerd, udało się uratować kobietę, która tonęła

W środę około godziny 23:00 prezes europejskiego oddziału A. S. Watson, Ed van de Weerd, uratował tonącą kobietę przy hotelu w Hong Kongu.

Van de Weerd natychmiast ruszył na pomoc, wskakując do wody z kołem ratunkowym.

Akcja ratunkowa trwała zaledwie 48 sekund - kobieta była wyczerpana, kaszlała, ale została bezpiecznie wyciągnięta na brzeg.

Według informacji chińskiego portalu HK01, do zdarzenia doszło w środę około godziny 23:00. Ed van de Weerd, prezes europejskiego oddziału kosmetycznej grupy A. S. Watson i członek rady nadzorczej Rossmanna w Europie Środkowo-Wschodniej, przebywał wówczas w hotelu nad samym brzegiem morza. Gdy usłyszał wołanie o pomoc, nie zawahał się ani chwili. Natychmiast ruszył na ratunek, wskakując do wody z kołem ratunkowym.

Na nagraniu opublikowanym przez lokalne media widać, jak Holender z determinacją pomaga kobiecie wydostać się ze wzburzonych fal. Kobieta, która trzymała się koła ratunkowego, była wyraźnie wyczerpana i kaszlała. Dzięki szybkiej interwencji została bezpiecznie wyciągnięta na brzeg. Akcja ratunkowa trwała zaledwie 48 sekund.

Życie jest bezcenne, a to był zaszczyt móc pomóc - powiedział po wszystkim Ed van de Weerd, cytowany przez portal HK01. Dodał także, że każdy na jego miejscu postąpiłby tak samo.

Jak ustalili śledczy, kobieta prawdopodobnie przypadkowo wpadła do wody, ćwicząc sztuki walki na nabrzeżu. Po udzieleniu pomocy została przewieziona do szpitala - była przytomna, a jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja traktuje całe zdarzenie jako nieszczęśliwy wypadek.