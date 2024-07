Orban powiedział, że Rosja i Chiny się mnie boją

Nie chcę tego mówić, bo będą o mnie mówić, że się przechwalam (...) Ale Viktor Orban to powiedział: powiedział, że Rosja się go bała. Chiny się go bały, wszyscy się go bali i nic się nie działo. Cały świat żył w pokoju, a teraz świat wybucha wokół nas - powiedział Trump.

Dodał, że podczas gdy Rosja najechała Gruzję za prezydentury George'a Busha, Krym za prezydentury Baracka Obamy i resztę Ukrainy za Bidena, "Rosja nie wzięła nic", kiedy on był prezydentem.

Trump chwalił też węgierskiego premiera jako twardego lidera, którego "prasa nie lubi, bo jest twardy".

Trump ma rozmawiać z Zełenskim

Donald Trump ma odbyć w piątek rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - podała telewizja CNN, powołując się na wtajemniczone źródła. Będzie to pierwsza rozmowa obu polityków od opuszczenia przez Trumpa Białego Domu.

Według jednego z cytowanych przez CNN rozmówców, termin rozmowy - planowanej od jakiegoś czasu - może jeszcze się zmienić.