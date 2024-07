Tego samego dnia agencja Reutera poinformowała, że okręt doznał niewielkich uszkodzeń lewej burty. Tankowiec zmienił kurs z południa na północ, by załoga mogła ocenić powstałe szkody i zbadać potencjalny wyciek ropy naftowej.

Zmasowany atak na "Bentley I"

Amerykańskie wojsko poinformowało, że Huti zaatakowali w poniedziałek także "Bentley I" - pływający pod banderą Panamy, należący do Izraela, a obsługiwany przez Monako tankowiec transportujący rosyjski olej roślinny. Amerykanie zaznaczyli, że jednostka zmierzała do Chin.

W tym przypadku jemeńscy rebelianci użyli większej liczby środków, w tym dwie małe łodzie, drona morskiego i balistyczny pocisk przeciwokrętowy. Skutki ataku nie są znane - Dowództwo Centralne USA podało jedynie, że nikt z członków załogi nie odniósł obrażeń.

Jak wynika z danych MarineTraffic, serwisu śledzącego ruch statków na całym świecie, portem docelowym okrętu "Bentley I" był chiński Szanghaj. Tankowiec 4 lipca opuścił rosyjski port Taman na Morzu Czarnym, a do Chin powinien dotrzeć - według szacunków - 4 sierpnia.

Choć mogłoby się wydawać, że atak na tankowiec transportujący rosyjski olej roślinny jest mało znaczący, to warto spojrzeć na statystyki. "Newsweek" przypomniał dane opublikowane w maju przez rosyjski resort rolnictwa, z których wynikało, że w pierwszym kwartale tego roku Rosja odpowiadała za 58,4 proc. chińskiego importu oleju roślinnego. Moskwa zwiększyła eksport tej substancji do swojego quasi-sojusznika o 18,2 proc., do 578,3 tys. ton.

Huti rzecz jasna przyznali się do obu ataków i oświadczyli, że były one odpowiedzią na izraelskie bombardowanie miasta Chan Junus w Strefie Gazy. Do ataku doszło w sobotę 13 lipca.

Zachód kontra Huti

Jemeńscy rebelianci rozpoczęli ataki na międzynarodowy szlak handlowy na Morzu Czerwonym po wybuchu wojny między palestyńskim Hamasem a Izraelem w październiku ubiegłego roku. W odpowiedzi Stany Zjednoczone i kilka krajów europejskich rozmieściło swoje okręty wojenne w celu ochrony jednostek cywilnych.

"Newsweek" przypomniał doniesienia Bloomberga z marca, zgodnie z którymi Huti mieli przekazać Chinom i Rosji, że ich okręty mogą bez przeszkód pływać po Morzu Czerwonym. Powód jest prosty - jemeńskich rebeliantów wspiera Iran, a Moskwa i Pekin utrzymują bliskie stosunki z Teheranem.

Dziennik przytoczył również inne doniesienia mediów, zgodnie z którymi prezydent Rosji Władimir Putin ma rozważać zaopatrzenie Huti w balistyczne pociski przeciwokrętowe.