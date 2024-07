W centrum Paryża, niedaleko Pól Elizejskich, 27-letni mężczyzna ranił nożem policjanta. Na atak zareagował inny funkcjonariusz, który śmiertelnie postrzelił napastnika. Ranny mundurowy został przetransportowany do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policja w Paryżu (zdjęcie ilustracyjne) / Teresa Suarez / PAP/EPA

Ddo zdarzenia doszło w czwartek wieczorem w centrum Paryża, na terenie VIII dzielnicy.

Jak relacjonuje portal dziennika "Le Parisien", ochrona jednego z luksusowych sklepów zauważyła podejrzanego mężczyznę, w związku z czym zadzwoniła po policję.

Funkcjonariusze chwilę później przybyli na miejsce. W momencie, gdy chcieli sprawdzić, co 27-latek ma w torbie, mężczyzna wyciągnął nóż i ranił nim jednego z funkcjonariuszy.

Na ten atak zareagował inny policjant, strzelając do mężczyzny i poważnie go raniąc. Choć napastnikowi została udzielona pomoc medyczna, to mężczyzna zmarł.

"Le Parisien" pisze, że ranny policjant został przetransportowany do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Portal stacji BFMTV wyjaśnił, że do zdarzenia doszło niedaleko Pól Elizejskich, gdzie mieszczą się butiki luksusowych marek handlowych.

Służby w stanie wyższej gotowości

To już kolejny w ciągu dwóch dni incydent w stolicy Francji.

Jak informowaliśmy wczoraj, kierowca wjechał w ogródek przed restauracją w XX dzielnicy Paryża, zabijając jedną osobę i raniąc kilka kolejnych .

Warto pamiętać, że 26 lipca w Paryżu rozpoczynają się igrzyska olimpijskie. Z tego powodu służby są postawione w stan wyższej gotowości.