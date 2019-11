Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump postanowił przeprowadzić się z Nowego Jorku na Florydę. Ze swej rezydencji Mar-a-Lago w Palm Beach uczyni centrum swojej aktywności życiowej. Jednocześnie podkreśla, że jego ulubionym adresem nadal jest "Biały Dom przy Pennsylvania Avenue 1600".

Donald Trump / JIM LO SCALZO / PAP/EPA

W serii nocnych wpisów na Twitterze amerykański przywódca Donald Trump ujawnił, że jego wymarzonym miejscem zamieszkania byłby nadal "Biały Dom przy Pennsylvania Avenue 1600".

"Jest to miejsce, które prawdziwie pokochałem i gdzie pozostanę, miejmy nadzieję, na kolejną pięciolatkę, by czynić AMERYKĘ ZNOWU WIELKĄ" - oświadczył.



Dodał także, że w najbliższym okresie jego prywatna rezydencja Mar-a-Lago w Palm Beach, która jest zarazem kompleksem hotelowo-rekreacyjnym z polami do gry w golfa, będzie dla niego i jego rodziny stałym miejscem zamieszkania.

Donald Trump ucieka przed podatkami

Zdaniem stacji telewizyjnej CNN przeprowadzka Trumpów na Florydę już się właściwie dokonała. W świetle dokumentów sądowych, do których dotarli m.in. dziennikarze dziennika "The New York Times", amerykański przywódca zmienił adres stałego zamieszkania pod koniec września. W ślad za nim poszła Pierwsza Dama Melania Trump, która w październiku zwróciła się do sądu z wnioskiem o wpisanie adresu klubu Mar-a-Lago w Palm Beach jako miejsca jej stałego meldunku.

"Jestem zawsze gotów pomagać Nowemu Jorkowi i jego fantastycznym mieszkańcom. W moim sercu zajmuje on specjalne miejsce" - napisał na Twitterze Trump. Zarazem jednak dał upust swemu rozgoryczeniu sposobem, w jaki został potraktowany przez przedstawicieli federalnej i stanowej elity politycznej w Nowym Jorku. "Płacę co roku miliony dolarów w ramach podatków miejskich i stanowych" - podkreślił. "Niewielu potraktowano tutaj gorzej niż mnie" - dodał.

Donald Trump jest nowojorczykiem. Urodził się w Nowym Jorku i wychował w dzielnicy Queens. Przez wiele lat głównym miejscem zamieszkania był dla niego Manhattan (Trump Tower przy Piątej Avenue), choć w niektórych dokumentach obecny prezydent USA podawał też jako miejsce zamieszkania prywatny Krajowy Klub Golfowy Trump w Bedminster w stanie New Jersey.

Telewizja CNN wyliczyła, że od czasu objęcia urzędu w styczniu 2017 r. prezydent spędził łącznie 307 dni (tj. jedną trzecią wszystkich dni roboczych i świątecznych) w swoich prywatnych posiadłościach, w tym - 239 dni w jednym ze swoich klubów golfowych.