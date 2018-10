"Kiedy ktoś popełnia taką zbrodnię, powinien być skazany na karę śmierci" - tak prezydent USA Donald Trump odniósł się do tragicznych wydarzeń w Pittsburghu w stanie Pensylwania. 46-letni biały mężczyzna otworzył tam ogień w synagodze: zabił 11 ludzi, 6 kolejnych ranił. Trump skomentował również pojawiające się w USA postulaty ograniczenia dostępu do broni, których sam jest zresztą przeciwnikiem. Po strzelaninie w Pittsburghu prezydent stwierdził, że wydarzenia te nie miały wiele wspólnego z bardzo liberalnymi amerykańskimi przepisami dot. dostępu do broni.

Po lewej: budynek synagogi w Pittsburghu, w którym miała miejsce krwawa strzelanina (fot. VINCENT PUGLIESE), po prawej: Donald Trump podczas wystąpienia w Indianapolis (fot. JUSTIN CASTERLINE) /PAP /EPA

