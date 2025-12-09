Andrej Babisz, lider ruchu ANO, został mianowany przez prezydenta Czech Petra Pavla na stanowisko premiera. Podczas uroczystości zaprzysiężenia głowa państwa podkreśliła, że nowy szef rządu spełnił warunki dotyczące przejrzystości w sprawie konfliktu interesów.

Petr Pavel wręczający nominację Andrejowi Babiszowi / MICHAL CIZEK/AFP / East News

Dziś tym aktem spełniamy wolę wyborców, ponieważ lider najsilniejszej partii zostaje mianowany premierem - powiedział Petr Pavel podczas ceremonii zaprzysiężenia nowego szefa rządu.

Chciałbym jeszcze raz docenić to, że dotrzymał pan umowy, którą zawarliśmy między sobą w sprawie publicznego ogłoszenia sposobu, w jaki zostanie rozwiązany konflikt interesów - podkreślił prezydent.

Zaznaczył, że Republika Czeska "znajduje się w trudnej sytuacji bezpieczeństwa i gospodarczej". Będziemy musieli rozwiązać szereg problemów, które nie będą przyjemne dla opinii publicznej. Będą one wymagały nie tylko wizji, ale także odwagi i niekwestionowania naszych więzi w UE i NATO - dodał.

Podczas uroczystości Andrej Babisz ograniczył się do podziękowań oraz zapewnił Czechów, że będzie walczyć o ich interesy w kraju i na świecie. Dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować program rządu. Dołożymy też wszelkich starań, aby Republika Czeska stała się najlepszym miejscem do życia na całej naszej planecie - deklarował w imieniu gabinetu, którego prezydent jeszcze nie powołał.

Przekazywanie władzy przebiegnie bez trudności

Andrej Babisz otrzymał we wtorek gratulacje od dotychczasowego premiera Petra Fiali, który, wraz z rządem, urzęduje do czasu powołania przez prezydenta nowego gabinetu. Zapewnił, że przekazywanie władzy przebiegnie bez trudności.

Dziennikarze spodziewają się, że prezydent Czech mianuje nowy rząd na początku przyszłego tygodnia, a nowy premier bez przeszkód weźmie udział w posiedzeniu Rady Europejskiej, zaplanowanym na 18-19 grudnia.