Wstępne dochodzenie w sprawie śmierci Vinita Kumara Dubeya ujawniło poważne zaniedbania medyczne. Badanie wykazało, że zabieg wykonano, mimo że pacjent był cukrzykiem i miał nadciśnienie. Jak podaje "Hindustan Times", z raportu sekcji zwłok wynika, że cierpiał na obrzęk mózgu i ciężką infekcję spowodowaną niesterylnym sprzętem.

Żona drugiego z mężczyzn opowiadała, że zadzwoniła po zabiegu, skarżąc się, że twarz jej męża jest opuchnięta. Pomimo wielokrotnych prób nie udało jej się skontaktować z lekarzem.

Jej mąż zmarł w szpitalu następnego dnia - 15 marca. Kobieta, wyjaśniając opóźnienie we wszczęciu postępowania, stwierdziła, że policja nie potraktowała sprawy poważnie i zarejestrowała ją dopiero prawie dwa miesiące po incydencie, tj. 9 maja, kiedy złożyła skargę do komórki rozpatrującej skargi do premiera.

Według "Hindustan Times" śledczy badają teraz działalność kliniki dr Tiwari, w tym kwalifikacje pozostałych członków personelu i przestrzegane standardy medyczne.