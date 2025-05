W sieci pojawił się pierwszy zwiastun filmu "Cuda się zdarzają". Keanu Reeves gra w nim... anioła stróża Gabriela. Kinową premierę produkcji zaplanowano na 17 października.

Keanu Reeves / Tolga Akmen / PAP/EPA

Komedia "Cuda się zdarzają" to reżyserski debiut komika Aziza Ansariego. Amerykański aktor i komik stand-upowy wciela się w postać jednego z głównych bohaterów w produkcji telewizji NBC "Parks and Recreation".

Nową produkcję nie tylko reżyseruje, ale też gra w tym filmie sfrustrowanego pracownika. Na jego drodze staje nieco zagubiony, choć bardzo chcący mu pomóc anioł stróż Gabriel, którego gra Keanu Reeves. W obsadzie filmu są też m.in. Seth Rogen, Keke Palmer i Sandra Oh.

Kinową premierę filmu "Cuda się zdarzają" zaplanowano na 17 października.

Ana de Armas i Keanu Reeves wkrótce w kinach

Już 6 czerwca do kin trafi z kolei "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka" w reżyserii Lena Wisemana. W rolach głównych Ana de Armas i Keanu Reeves. O ich pierwszym spotkaniu aktorka opowiedziała w rozmowie z portalem FandomWire.

Gdy zobaczyłam Keanu na planie, byłam zdenerwowana i bardzo spięta. Po pierwsze dlatego, że wiedziałam, z jak wybitnym aktorem mam do czynienia. A po drugie, stresowałam się moją znikomą znajomością języka angielskiego. Przez to nie miałam z nim o czym rozmawiać. Wstydziłam się nawet do niego odezwać - powiedziała.

"Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka" to opowieść o 7-letniej Eve, która trafia do rodziny zastępczej. Przepełniona gniewem i żądzą zemsty na zabójcach rodziny zwraca na siebie uwagę tajemniczej organizacji Ruska Roma, która przygarnia ją i doskonali w sztuce tańca i zabijania.

Jako dorosła kobieta, profesjonalna zabójczyni o nieprzeciętnych umiejętnościach i nieodpartym uroku, Eve łamie zasady swojej organizacji, by ruszyć na poszukiwania zabójcy ojca. Z Nowego Jorku krwawy trop prowadzi ją do małego alpejskiego miasteczka. Tu odkrywa, kim tak naprawdę jest i dlaczego zniszczono jej rodzinę.