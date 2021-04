Podczas spotkania Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych Daniel Craig, aktor grający m.in. Jamesa Bonda, naciskał na Organizację Narodów Zjednoczonych, aby podjęła więcej działań w celu uwolnienia świata od min lądowych.

Daniel Craig / Hahn Lionel/ABACA / PAP/EPA

Aktor Daniel Craig, który w ONZ pełni również funkcję rzecznika do spraw eliminacji min i zagrożeń związanych z eksplozją materiałów wybuchowych, na spotkaniu tłumaczył, że ładunki wybuchowe ukryte w ziemi zabijają cywili, w tym dzieci, wiele lat po ich umieszczeniu w ziemi.

Nadal odkrywane są pozostałości wojny, zbyt często przez dzieci. Zastosowanie IED ("Improvised Explosive Device", czyli "Improwizowane Urządzenie Wybuchowe"- red.) rozprzestrzenia się na nowe obszary świata a konstrukcja bomb staje się coraz bardziej skomplikowana - tłumaczył Craig.



Jak przekazał portal The National News, aktor pochwalił jednak wysiłki rządów i ONZ w rozminowywaniu wielu miejsc w Afganistanie, Iraku, Kambodży czy Kolumbii, dzięki którym w latach 2018-2020 łącznie około 560 km kw. ziemi stało się znów bezpieczne.

Usunięcie tych min umożliwia przesiedlonym z tego powodu osobom powrót do domów - dodał aktor.



Naciski na administrację Bidena

Spotkanie ONZ odbyło się w momencie, gdy administracja obecnego prezydenta USA Joe Bidena jest pod presją w związku ze zniesieniem polityki Donalda Trumpa dotyczącej składowania min przeciwpiechotnych w amerykańskich arsenałach oraz potencjalnego rozmieszczenia ich na polu bitwy.



Organizacja Narodów Zjednoczonych od dawna prowadzi kampanię przeciwko minom lądowym. Są one zakazane w ponad 160 krajach.

Wzywam tych, którzy jeszcze nie przystąpili do konwencji, aby zrobili to bezzwłocznie - powiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.



Narody, które nie podpisały umowy o zakazie używania min lądowych to Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Indie, Pakistan, Korea Południowa i Korea Północna.