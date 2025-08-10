Władze Amalfi na południu Włoch znalazły nietypowe rozwiązanie problemu odpadów po popularnym sorbecie cytrynowym. Specjalne pojemniki na wydrążone cytryny mają nie tylko poprawić czystość w mieście, ale także zwiększyć poziom segregacji śmieci. Już pierwszego dnia zebrano aż 300 kilogramów skórek.

Sorbet cytrynowy - symbol lata i... problem

Biały sorbet podawany w dużej wydrążonej cytrynie to symbol na Wybrzeżu Amalfitańskim. Każdego roku setki tysięcy turystów przyjeżdżają do Amalfi, by spróbować tego lokalnego przysmaku.

Jednak popularność deseru przyniosła nieoczekiwane skutki - ulice i place zaczęły tonąć w skórkach cytryn porzucanych przez odwiedzających.

Żółte pojemniki na cytrynowe resztki

Aby rozwiązać narastający problem, władze miasta zdecydowały się na wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania. W różnych punktach centrum Amalfi pojawiło się pięć żółtych, hermetycznie zamkniętych pojemników z napisem po włosku i angielsku: "wrzuć tu cytrynę".

Dzięki temu turyści mogą w łatwy sposób pozbyć się resztek po deserze, nie zaśmiecając przy tym przestrzeni publicznej.

Jak podkreśla burmistrz Amalfi Daniele Milano, inicjatywa wpisuje się w lokalny projekt zrównoważonego zarządzania odpadami.

Dzięki temu wzrośnie odsetek segregacji odpadów, a pojemniki są hermetycznie zamknięte, zatem nie będą opanowane przez owady takie, jak pszczoły, komary i muchy. Poza tym na ulicach będzie większy porządek i higiena - wyjaśnia burmistrz.

Imponujący efekt już pierwszego dnia

Nowe pojemniki szybko zyskały uznanie zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów. Według informacji przekazanych przez agencję Agi, już w pierwszym dniu zebrano aż 300 kilogramów skórek cytryn.

To pokazuje, jak duża była skala problemu i jak skutecznie można mu zaradzić dzięki prostym, ale przemyślanym rozwiązaniom.