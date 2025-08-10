Władze Amalfi na południu Włoch znalazły nietypowe rozwiązanie problemu odpadów po popularnym sorbecie cytrynowym. Specjalne pojemniki na wydrążone cytryny mają nie tylko poprawić czystość w mieście, ale także zwiększyć poziom segregacji śmieci. Już pierwszego dnia zebrano aż 300 kilogramów skórek.

Biały sorbet podawany w dużej wydrążonej cytrynie to symbol na Wybrzeżu Amalfitańskim (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Sorbet cytrynowy - symbol lata i... problem

Biały sorbet podawany w dużej wydrążonej cytrynie to symbol na Wybrzeżu Amalfitańskim. Każdego roku setki tysięcy turystów przyjeżdżają do Amalfi, by spróbować tego lokalnego przysmaku.

Jednak popularność deseru przyniosła nieoczekiwane skutki - ulice i place zaczęły tonąć w skórkach cytryn porzucanych przez odwiedzających.

Żółte pojemniki na cytrynowe resztki

Aby rozwiązać narastający problem, władze miasta zdecydowały się na wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania. W różnych punktach centrum Amalfi pojawiło się pięć żółtych, hermetycznie zamkniętych pojemników z napisem po włosku i angielsku: "wrzuć tu cytrynę".

Dzięki temu turyści mogą w łatwy sposób pozbyć się resztek po deserze, nie zaśmiecając przy tym przestrzeni publicznej.