Złodzieje sprezentowali nową tablicę

Przez długi czas sprawa pozostawała niewyjaśniona, a mieszkańcy Andrich z niedowierzaniem wspominali nietypową kradzież. Teraz, niemal rok później burmistrz miejscowości, Fabio Luchetta, otrzymał anonimową kopertę, która wywołała niemałe poruszenie w urzędzie gminy. W środku znalazły się cztery banknoty o nominale 100 euro oraz wycięty z lokalnej prasy artykuł opisujący kradzież, która wzbudziła w okolicy falę oburzenia.

W ten sposób nadawcy wyjaśnili powód swojego nietypowego daru. List został wysłany z Austrii, a jego zawartość zaskoczyła wszystkich. Burmistrz nie miał wątpliwości, jak spożytkować otrzymane pieniądze - natychmiast zamówił nową tablicę z napisem Andrich, która szybko wróciła na swoje miejsce.

Mieszkańcy Andrich nie kryli zaskoczenia, a cała historia stała się tematem rozmów w lokalnej społeczności. Przypomniano sobie, że niemal rok wcześniej w okolicy przebywała grupa turystów mówiących po niemiecku. Jednak, jak podkreślił burmistrz: Ale nie możemy ich oskarżyć o kradzież, bo nie mamy żadnego dowodu, że to byli oni.

Nietypowa kradzież ze szczęśliwym zakończeniem stała się inspiracją do przypomnienia historii tej małej alpejskiej miejscowości, w której nazwisko Andrich pojawia się wyjątkowo często.

Można zatem pomyśleć, że jest związek między tą okolicą a przodkami piłkarza, bo wielu mieszkańców z rejonu Belluno wyemigrowało po wojnie do Niemiec - wyjaśnił Fabio Luchetta. Włodarze miejscowości postanowili nawet wysłać oficjalne zaproszenie do Roberta Andricha, by odwiedził miejsce, które nosi jego nazwisko. Na razie jednak nie otrzymali odpowiedzi od piłkarza.