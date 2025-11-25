Nie doszło we wtorek do głosowania w Parlamencie Europejskim w sprawie umowy z Mercosur. Europejska Partia Ludowa (EPL) wycofała swój wniosek o procedowanie w trybie pilnym tzw. hamulca bezpieczeństwa do umowy.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen / NICOLAS TUCAT / AFP/EAST NEWS

Europejska Partia Ludowa (EPL) wycofała w Parlamencie Europejskim wniosek o procedowanie w trybie pilnym tzw. hamulca bezpieczeństwa do umowy handlowej UE z krajami Mercosur.

W efekcie, we wtorek 25 listopada 2025 roku nie odbyło się głosowanie nad rozporządzeniem dotyczącym tego mechanizmu.

Tryb pilny pozwoliłby na szybkie głosowanie nad rozporządzeniem oraz przyspieszenie zatwierdzania całej umowy handlowej z Mercosurem.

O wycofaniu wniosku poinformowała na posiedzeniu plenarnym izby w Strasburgu przewodnicząca PE Roberta Metsola. EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim, należą do niej KO i PSL.

O skandalicznym procedowaniu umowy z Mercosur w Parlamencie Europejskim informowała w poniedziałek korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Jak podała nasza dziennikarka, szefowa KE Ursula von der Leyen "przepychała kolanem" w PE porozumienie z krajami Mercosur w interesie Niemiec i paradoksalnie - Francji. Von der Leyen chciałaby 20 grudnia zawieźć do Brazylii gotowy, podpisany przez kraje UE dokument.

Co oznacza tryb pilny?

Podjęcie decyzji o zastosowaniu trybu pilnego oznaczałoby szybkie przejście europarlamentu do głosowania nad rozporządzeniem ustanawiającym hamulec bezpieczeństwa, a następnie - do zatwierdzania całej umowy handlowej z Mercosurem. Umowa ma zostać podpisana na szczycie w Brazylii 20 grudnia.

Rozporządzenie w sprawie hamulca bezpieczeństwa zaproponowała Komisja Europejska w odpowiedzi na obawy unijnych rolników i części państw członkowskich co do wpływu umowy z Mercosurem na unijnych producentów. Takie bezpieczniki wprowadzane są do każdej umowy handlowej, ale tym razem mechanizm ma być szybszy i prostszy.

Umowa z Mercosur

Umowa z blokiem krajów Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Boliwia, Urugwaj) ustanowi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych z tych krajów, takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol.

Za sprawą proponowanego hamulca bezpieczeństwa preferencje te będzie można wycofać, jeśli dojdzie do gwałtownego wzrostu importu lub spadku cen.

Porozumienie otworzy też rynki tych krajów na europejski przemysł, m.in. motoryzacyjny.