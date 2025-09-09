Brytyjski wywiad MI6 założył konto na Instagramie. Swój pierwszy post poświęcił... Jamesowi Bondowi.

Sean Connery jako James Bond / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Krok ten jest świadomym odejściem od dotychczasowej polityki. MI6 postanowiło włączyć się w otwartą komunikację, używając do tego popularnego narzędzia w postaci Jamesa Bonda.

W ten sposób agencja chce pokazać, że nie jest reliktem przeszłości, ale nowoczesną organizacją, która rozumie świat, w którym działa. Chodzi o to, aby przyciągnąć uwagę, zwłaszcza młodych ludzi, i zbudować bardziej ludzki i dostępny wizerunek. Pierwszy wpis na koncie MI6 bezpośrednio odwołuje się do kultowych filmów, co - jak zaznaczają komentatorzy - jest niezwykle sprytnym posunięciem.

Post zamieszcza zdjęcia wszystkich aktorów, którzy wcielali się w rolę 007, a do tego zadaje pytanie: "Co chcecie wiedzieć o MI6? Pora oddzielić fakty od fikcji". Agencja w pełni wykorzystuje fakt, że dla większości społeczeństwa wiedza o MI6 pochodzi z filmów szpiegowskich, takich jak te o Bondzie.

Zamiast walczyć z tym wizerunkiem, służby postanawiały go wykorzystać. Chcą zaoferować odbiorcom coś więcej niż tylko fikcję. Pytanie to zachęca do interakcji i otwiera drogę do opowiedzenia o prawdziwej pracy wywiadu w sposób, który do tej pory był niemożliwy.

Cele operacji na Instagramie

MI6, podobnie jak inne agencje wywiadowcze, stara się przyciągnąć nowych, utalentowanych ludzi. Obecność na Instagramie to świetny sposób, aby dotrzeć do młodych, technicznie zorientowanych kandydatów, którzy mogą nie myśleć o karierze w agencji w tradycyjny sposób. Zamiast kojarzyć się wyłącznie z tajnymi operacjami i brutalnymi realiami, MI6 chce pokazać swoją bardziej złożoną, a być może nawet transparentną stronę.

Celem jest ocieplenie wizerunku i pokazanie, że agencja działa w interesie publicznym. Poprzez sesje pytań i odpowiedzi oraz inne posty, MI6 może korygować błędne przekonania, dementować mity i w kontrolowany sposób udostępniać informacje o swojej działalności, oczywiście bez ujawniania sekretów.

Ten ruch MI6 pokazuje, jak bardzo zmieniły się zasady gry w komunikacji. Nawet najbardziej tajne organizacje rozumieją, że w erze cyfrowej media społecznościowe stały się nie tylko platformą do rozrywki, ale także potężnym narzędziem strategicznym.