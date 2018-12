Chiny i USA zgodziły się na wstrzymanie wprowadzania nowych ceł, ponieważ oba kraje biorą udział w rozmowach handlowych w celu osiągnięcia porozumienia w ciągu 90 dni - poinformował Biały Dom po spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa i prezydenta Chin Xi Jinpinga.

Sekretarz generalny komunistycznej partii Chin Xi Jinping i prezydent USA Donald Trump / SHAWN THEW/KREMLIN HANDOUT / PAP/EPA

Trump zgodził się nie podnosić ceł z 10 proc. do 25 proc. na towary chińskie o wartości 200 mld dolarów rocznie w dniu 1 stycznia, jak wcześniej ogłoszono, ponieważ Chiny zgodziły się kupić nieokreśloną, ale "bardzo dużą" ilość produktów rolnych, energetycznych, przemysłowych i innych - poinformował Biały Dom.

Biały Dom powiedział także, że Chiny "są otwarte na zatwierdzenie poprzednio nieakceptowanej umowy Qualcomm Inc NXP, gdyby ponownie ją przedstawiono".



Biały Dom podał, że jeśli porozumienie w sprawie handlu, w tym transferu technologii, własności intelektualnej, barier pozacelnych, cyberkradzieży i rolnictwa nie zostanie osiągnięte z Chinami w ciągu 90 dni, obie strony zgadzają się, że 10 proc. taryfy celne zostaną podwyższone do 25 proc.

Współpraca jest najlepszym wyborem dla Chin i dla USA - powiedział chiński prezydent Xi Jinping do prezydenta USA Donalda Trumpa podczas sobotniej kolacji w Argentynie - podała państwowa chińska agencja Xinhua.



Biały Dom podał, że Chiny zgodziły się na rozpoczęcie "natychmiastowych" zakupów amerykańskich produktów rolnych.



Przywódcy obu krajów spotkali się na roboczej kolacji po szczycie G20 w Argentynie. Było to pierwsze spotkanie obu przywódców od czasu, gdy USA i Chiny nałożyły na siebie cła importowe.



Wcześniej Waszyngton nałożył karne 25-procentowe cła na chińskie towary warte 50 mld dolarów rocznie oraz 10-procentowe taryfy na kolejne produkty wartości 200 mld dolarów rocznie. W odniesieniu do tej drugiej partii towarów cła miały wzrosnąć na początku przyszłego roku do 25 proc.

