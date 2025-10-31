Z kosmodromu Jiuquan wystartował dziś chiński statek kosmiczny Shenzhou-21 (Boski Statek). Na pokładzie znalazła się trzyosobowa załoga oraz - po raz pierwszy w historii chińskiego programu kosmicznego - myszy, które posłużą do eksperymentów naukowych na stacji Tiangong. Misja potrwa sześć miesięcy.

Załoga misji pozująca do zdjęć / WU HAO / PAP/EPA

Shenzhou-21 z trzyosobową załogą i myszami wystartował na stację Tiangong.

Dowódcą misji jest płk Zhang Lu, towarzyszą mu Wu Fei i Zhang Hongzhang.

Po raz pierwszy w chińskim programie kosmicznym na pokładzie są myszy do eksperymentów.

Myszy po misji wrócą na Ziemię do badań.

Załoga przeprowadzi 27 projektów naukowych na stacji.

Chiny planują wysłać ludzi na Księżyc do 2030 roku.

Ciekawe informacje z różnych zakątków świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Nowa załoga na orbicie

O godzinie 23:44 czasu lokalnego (16:44 w Polsce) z kosmodromu Jiuquan na skraju pustyni Gobi wystartowała rakieta Długi Marsz 2F. Jej zadaniem było wyniesienie statku Shenzhou-21 wraz z trzyosobową załogą na pokładzie. Po około 3,5 godziny lotu statek ma automatycznie zadokować do chińskiej stacji kosmicznej Tiangong.

Dowódcą misji został płk Zhang Lu, dla którego jest to już drugi lot w kosmos. Towarzyszą mu debiutanci: 32-letni inżynier Wu Fei, najmłodszy chiński tajkonauta w historii, oraz specjalista ds. ładunku Zhang Hongzhang. Załoga przejmie obowiązki od zespołu misji Shenzhou-20, który wkrótce powróci na Ziemię.

Eksperymenty z myszami

Najważniejszym elementem misji Shenzhou-21 jest przeprowadzenie pierwszego w historii chińskiego programu kosmicznego eksperymentu na ssakach. Na pokładzie statku znalazły się cztery myszy - dwie samice i dwa samce. Gryzonie posłużą do badań nad wpływem mikrograwitacji oraz zamkniętej przestrzeni na zachowanie i procesy adaptacyjne organizmu. Po zakończeniu misji myszy wrócą na Ziemię, gdzie zostaną poddane szczegółowym analizom.

Podczas pobytu na stacji załoga Shenzhou-21 przeprowadzi w sumie 27 nowych projektów naukowych i badawczych.

Ambitne plany Chin w Kosmosie

Chiny od lat intensywnie inwestują w rozwój technologii kosmicznych, a ich program plasuje kraj w ścisłej czołówce światowych mocarstw kosmicznych, obok Stanów Zjednoczonych i Rosji. Stacja kosmiczna Tiangong, symbol chińskich ambicji kosmicznych, jest sukcesywnie rozbudowywana.

Przedstawiciele Chińskiej Narodowej Agencji Lotów Kosmicznych (CNSA) oświadczyli w czwartek podczas konferencji prasowej, że wszystkie programy przygotowawcze do wysłania ludzi na Księżyc do 2030 r. postępują "zgodnie z harmonogramem", a cel ten pozostaje aktualny.

