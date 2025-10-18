Chorzów dołączył do elitarnego grona polskich miast, których nazwy znalazły się wśród gwiazd. Międzynarodowa Unia Astronomiczna oficjalnie zatwierdziła nazwę "Chorzów" dla planetoidy odkrytej przez polskich astronomów. To wyjątkowe wyróżnienie dla miasta o bogatych tradycjach astronomicznych.

/ Shutterstock

Nazwa śląskiego miasta trafiła na planetoidę.

Planetoida znajduje się w Pasie Głównym między Marsem a Jowiszem.

Odkryli ją Michał Kusiak i Michał Żołnowski.

Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) ogłosiła, że planetoida o numerze 535266, odkryta w 2013 roku, otrzymała nazwę "Chorzów". Odkrycia dokonali polscy astronomowie Michał Kusiak i Michał Żołnowski. Obiekt znajduje się w Pasie Głównym, czyli obszarze pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza, gdzie krąży większość znanych planetoid Układu Słonecznego.Decyzja o nazwaniu planetoidy na cześć śląskiego miasta zapadła w ciągu zaledwie tygodnia. Inspiracją były wieloletnie tradycje astronomiczne Chorzowa, gdzie od 70 lat działa Planetarium Śląskie - najstarsza i największa tego typu placówka w Polsce. Miasto od lat kojarzone jest nie tylko z astronomią, ale także z wydarzeniami sportowymi i kulturalnymi, a jego historia sięga XIII wieku.

Symboliczny sukces dla miasta

Prezydent Chorzowa, Szymon Michałek, podkreślił, że decyzja IAU to wyjątkowe wyróżnienie dla miasta. "Chorzów się powiększył! (...) Symbolicznie - bo nie na ziemi, lecz w kosmosie" - napisał w mediach społecznościowych.

Chorzów dołączył do takich miast jak Kraków i Toruń, których nazwy również zostały upamiętnione w przestrzeni kosmicznej. To kolejny dowód na to, że polska nauka i tradycje astronomiczne są doceniane na świecie.