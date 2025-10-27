Premier Donald Tusk poinformował, że Polska przygotowuje się do utworzenia Centrum Operacji Satelitarnych. Ma ono odegrać kluczową rolę w rozwoju krajowego sektora kosmicznego i wzmocnieniu bezpieczeństwa narodowego. Projekt ma być realizowany we współpracy z Polską Agencją Kosmiczną (POLSA), rządem oraz Ministerstwem Technologii i Rozwoju. Maciej Myśliwiec, szef Space Agency, w rozmowie z radiem RMF24 zaznaczył, że Polska ma już znaczące doświadczenie w pracy z systemami satelitarnymi, co stawia nasz kraj w korzystnej pozycji do dalszego rozwoju w tej dziedzinie.
Plany tworzenia Centrum Operacji Satelitarnych w Polsce wpisują się w globalny trend. Coraz więcej państw dostrzega strategiczne znaczenie sektora kosmicznego. Polska, dzięki niemu ma szansę stać się ważnym graczem na europejskiej scenie kosmicznej, co może przynieść długofalowe korzyści zarówno w sferze gospodarczej, jak i bezpieczeństwa narodowego.
Jak zaznaczył Maciej Myśliwiec, nasz kraj posiada już kilka satelitów operujących na orbicie, które zajmują się obserwacją Ziemi.
Te satelity dostarczają ważne informacje, które są wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych, takich jak zmiany klimatyczne czy zjawiska pogodowe. Przykładem może być zeszłoroczna powódź, gdzie dane satelitarne odegrały kluczową rolę w zarządzaniu kryzysem - zaznaczył rozmówca Radia RMF24.
Podkreślił, że Polska może poszczycić się wybitnymi specjalistami w dziedzinie przetwarzania danych, którzy odgrywają kluczową rolę w międzynarodowych projektach związanych z obserwacją Ziemi, m.in. w projekcie Copernicus, który jest jednym z największych na świecie programów monitorowania środowiska.
To unijny program obserwacji Ziemi, którego celem jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do danych i informacji o naszej planecie. Wykorzystuje dane satelitarne oraz dane naziemne do monitorowania środowiska, zarządzania kryzysowego, łagodzenia zmian klimatycznych oraz dla bezpieczeństwa publicznego. Jest zarządzany przez Komisję Europejską i realizowany we współpracy z różnymi agencjami, takimi jak Europejska Agencja Kosmiczna.
Ekspert pytany czy Centrum Operacji Satelitarnych będzie miało również zastosowania wojskowe odpowiedział, że premier Donald Tusk nie ujawnił wielu szczegółów na ten temat w ostatni weekend. Myśliwiec w rozmowie na antenie Radia RMF24 przypomniał, że niedawno otwarto podobne Centrum Obserwacji Satelitarnych na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Ocenił, że planowane centrum ma być raczej lokalnym projektem, niezwiązanym bezpośrednio z Europejską Agencją Kosmiczną. Wyraził zaniepokojenie, że taki kierunek może nie być najkorzystniejszy dla Polski. Jego zdaniem, rozpoczęcie negocjacji w celu otwarcia ośrodka Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce mogłoby przynieść znaczne korzyści dla krajowej gospodarki.