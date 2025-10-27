Premier Donald Tusk poinformował, że Polska przygotowuje się do utworzenia Centrum Operacji Satelitarnych. Ma ono odegrać kluczową rolę w rozwoju krajowego sektora kosmicznego i wzmocnieniu bezpieczeństwa narodowego. Projekt ma być realizowany we współpracy z Polską Agencją Kosmiczną (POLSA), rządem oraz Ministerstwem Technologii i Rozwoju. Maciej Myśliwiec, szef Space Agency, w rozmowie z radiem RMF24 zaznaczył, że Polska ma już znaczące doświadczenie w pracy z systemami satelitarnymi, co stawia nasz kraj w korzystnej pozycji do dalszego rozwoju w tej dziedzinie.

Kosmos - zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Chcesz być na bieżąco? Więcej aktualnych informacji znajdziesz na RMF24.pl

Plany tworzenia Centrum Operacji Satelitarnych w Polsce wpisują się w globalny trend. Coraz więcej państw dostrzega strategiczne znaczenie sektora kosmicznego. Polska, dzięki niemu ma szansę stać się ważnym graczem na europejskiej scenie kosmicznej, co może przynieść długofalowe korzyści zarówno w sferze gospodarczej, jak i bezpieczeństwa narodowego.

Polska ma doświadczenie w tej dziedzinie

Jak zaznaczył Maciej Myśliwiec, nasz kraj posiada już kilka satelitów operujących na orbicie, które zajmują się obserwacją Ziemi.

Te satelity dostarczają ważne informacje, które są wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych, takich jak zmiany klimatyczne czy zjawiska pogodowe. Przykładem może być zeszłoroczna powódź, gdzie dane satelitarne odegrały kluczową rolę w zarządzaniu kryzysem - zaznaczył rozmówca Radia RMF24.

Polscy specjaliści w czołówce Globalnego Monitoringu Środowiska

Podkreślił, że Polska może poszczycić się wybitnymi specjalistami w dziedzinie przetwarzania danych, którzy odgrywają kluczową rolę w międzynarodowych projektach związanych z obserwacją Ziemi, m.in. w projekcie Copernicus, który jest jednym z największych na świecie programów monitorowania środowiska.

To unijny program obserwacji Ziemi, którego celem jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do danych i informacji o naszej planecie. Wykorzystuje dane satelitarne oraz dane naziemne do monitorowania środowiska, zarządzania kryzysowego, łagodzenia zmian klimatycznych oraz dla bezpieczeństwa publicznego. Jest zarządzany przez Komisję Europejską i realizowany we współpracy z różnymi agencjami, takimi jak Europejska Agencja Kosmiczna.

Wojskowe wyzwania nowego centrum?

Ekspert pytany czy Centrum Operacji Satelitarnych będzie miało również zastosowania wojskowe odpowiedział, że premier Donald Tusk nie ujawnił wielu szczegółów na ten temat w ostatni weekend. Myśliwiec w rozmowie na antenie Radia RMF24 przypomniał, że niedawno otwarto podobne Centrum Obserwacji Satelitarnych na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Ocenił, że planowane centrum ma być raczej lokalnym projektem, niezwiązanym bezpośrednio z Europejską Agencją Kosmiczną. Wyraził zaniepokojenie, że taki kierunek może nie być najkorzystniejszy dla Polski. Jego zdaniem, rozpoczęcie negocjacji w celu otwarcia ośrodka Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce mogłoby przynieść znaczne korzyści dla krajowej gospodarki.