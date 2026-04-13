Były dyrektor Brazylijskiej Agencji Wywiadowczej (ABIN), Alexandre Ramagem, został aresztowany w Stanach Zjednoczonych przez funkcjonariuszy Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE). Jak poinformowały brazylijskie media, do zatrzymania doszło w Orlando na Florydzie, a Ramagem został przewieziony do ośrodka detencyjnego.

Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro (z lewej) obejmuje kongresmena Alexandre Ramagema / MAURO PIMENTEL/AFP/East News / East News

Aresztowanie Ramagema potwierdziły brazylijskim mediom tamtejsza policja federalna oraz resort sprawiedliwości. Dyrektor generalny policji federalnej, Andrei Rodrigues, wyjaśnił stacji GloboNews, że zatrzymanie było wynikiem międzynarodowej współpracy między Brazylią a Stanami Zjednoczonymi w walce z przestępczością zorganizowaną. Ramagem jest poszukiwany przez brazylijski wymiar sprawiedliwości i według władz amerykańskich przebywał w USA nielegalnie.

Co ciekawe, brazylijski dziennikarz Paulo Figueiredo, mieszkający w USA i zwolennik byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, twierdzi, że zatrzymanie Ramagema nie ma związku z wnioskiem o jego ekstradycję.

Według Figueiredo, były szef wywiadu został zatrzymany za drobne wykroczenie drogowe, a następnie przekazany funkcjonariuszom ICE.

Ramagem pełnił funkcję dyrektora ABIN w latach 2019-2022, za prezydentury Bolsonaro, a później zasiadał w parlamencie. We wrześniu 2025 roku został skazany na ponad 16 lat więzienia za udział w nieudanym przewrocie, którego próbował dokonać Bolsonaro po przegranych wyborach prezydenckich w 2022 roku. Przed uprawomocnieniem się wyroku Ramagem uciekł z Brazylii, mimo zakazu opuszczania kraju. Przedostał się nielegalnie przez granicę z Gujaną, a następnie poleciał do USA.

Bolsonaro, który również został skazany za próbę przewrotu, jako prezydent był bliskim sojusznikiem prezydenta USA Donalda Trumpa.