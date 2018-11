Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier zwolniło byłego ambasadora w Wiedniu, który jeździł luksusowym aston martinem na numerach dyplomatycznych, co było niezgodne z prawem.

Wiedeński dziennik sensacyjny opublikował w tym tygodniu kilka zdjęć jeżdżących po mieście luksusowych samochodów z numerami dyplomatycznymi, w tym Aston Martina Vanquish, wartego 250 tysięcy dolarów i związanego z ambasadą Węgier.

Po pojawieniu się tej informacji węgierskie MSZ wszczęło śledztwo i ustaliło, że użycie numerów dyplomatycznych w samochodzie było niezgodne z prawem.



"Ten samochód nie należy do MSZ. Były ambasador w Wiedniu kupił go z prywatnych środków do użytku prywatnego" - podało węgierskie MSZ w odpowiedzi na pytanie niezależnej telewizji ATV o tę sprawę.



Resort dodał, że były ambasador został już zwolniony z ministerstwa. Jest nim 69-letni Janos Perenyi, który był dyplomatą w Austrii, Francji i Maroku, a także przez kilka lat zajmował wysokie stanowisko w Radzie Europy w Strasburgu.

Według portalu 24.hu, wkrótce miał objąć stanowisko ambasadora w Portugalii.

