"Takie akty przemocy, jak niedawny zamach nigdy się nie powiodą, niezależnie od naszych różnic jesteśmy zjednoczeni" - oświadczył brytyjski król Karol III w przemówieniu do połączonych izb Kongresu USA. Nawiązał do nieudanego zamachu na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Król Karol podczas przemowy przed połączonymi izbami Kongresu USA

Brytyjski monarcha król Karol III jest obecnie z wizytę w USA, gdzie wygłosił przemówienie do połączonych izb Kongresu Stanów Zjednoczonych.

Król Karol III okazał wsparcie prezydentowi USA: Jesteśmy zjednoczeni

Spotykamy się po incydencie, który wydarzył się niedaleko tego wspaniałego budynku i który miał na celu zaszkodzić przywództwu waszego kraju oraz wzniecić powszechny strach i niezgodę. Pozwólcie mi powiedzieć z niezachwianą determinacją: takie akty przemocy nigdy nie powiodą się - powiedział monarcha.

Dodał, że "niezależnie od naszych różnic i rozbieżności, jesteśmy zjednoczeni w naszym zobowiązaniu do podtrzymywania demokracji". Ochrony wszystkich naszych obywateli przed krzywdą i oddawania hołdu odwadze tych, którzy codziennie ryzykują życie w służbie naszym krajom - kontynuował.

Brytyjski monarcha podkreślił także, że bezpośrednio po zamachach z 11 września 2001 roku, gdy NATO po raz pierwszy powołało się na Artykuł 5, a Rada Bezpieczeństwa ONZ zjednoczyła się w obliczu terroru, "wspólnie odpowiedzieliśmy na wezwanie". Tak jak nasze narody czyniły to od ponad wieku, ramię w ramię, w czasie dwóch wojen światowych, zimnej wojny, Afganistanu - powiedział brytyjski monarcha.

"Sojusz z NATO jest niezbędny". Brytyjski monarcha zaapelował do Trumpa

Dziś, panie przewodniczący, ta sama niezłomna determinacja jest potrzebna do obrony Ukrainy i jej najodważniejszych obywateli, aby zapewnić prawdziwie sprawiedliwy i trwały pokój - dodał.

Król podkreślił, że sojusz NATO jest niezbędny, a więzi USA i Wielkiej Brytanii w zakresie bezpieczeństwa i wywiadu są "mierzone nie latami, ale dekadami". Ocenił również, że wizja partnerstwa Ameryki i Europy jest dziś "bardziej potrzebna, niż kiedykolwiek".

Podkreślił jednocześnie, że Zjednoczone Królestwo dostrzega potrzebę transformacji swoich sił zbrojnych i dlatego zwiększa na nie wydatki.

Wizyta brytyjskiego monarchy w USA

Wizyta brytyjskiego monarchy, o którym prezydent Donald Trump zawsze wypowiada się w superlatywach, jest postrzegana jako szansa na naprawę stosunków USA zarówno z Wielką Brytanią w obliczu ostrej krytyki Trumpa na temat premiera Keira Starmera, jak i ogólnie stosunków wewnątrz NATO. Jest to pierwsza wizyta Karola w USA jako monarchy i ma uczcić też 250. rocznicę istnienia Stanów Zjednoczonych.

Podczas czterodniowej wizyty, Karol i Kamila mają spotkać się z Trumpami trzykrotnie. W planie wizyty Karola III jest m.in. zwiedzenie parku narodowego (prawdopodobnie Shenandoah w Appalachach) w Wirginii oraz upamiętnienie ofiar zamachów 11 września 2001 roku i spotkanie z burmistrzem Nowego Jorku Zohranem Mamdanim.